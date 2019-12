Žilinskí poslanci zrušili bezplatnú MHD pre študentov

Žilina 2. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline zrušili na pondelkovom zasadnutí bezplatnú dopravu v mestskej hromadnej doprave (MHD) pre študentov s trvalým pobytom v Žiline od 1. januára 2020. Zároveň schválili návrh, podľa ktorého sa bezplatná doprava pre deti a žiakov bude týkať všetkých s trvalým pobytom v Žiline, od dovŕšeného šiesteho roku do dovŕšenia 16. roku.



Bezplatnú MHD pre študentov zaviedli v septembri 2017. "Dotýkala sa všetkých študentov od 15 do 26 rokov, ktorí bývajú v Žiline a zároveň voči nemu nemajú žiadny dlh. Uvedená kategória tvorí asi desať percent všetkých cestujúcich v MHD a Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) stojí ročne približne 434.000 eur," informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Mestskí poslanci zároveň zaviazali DPMŽ, aby do 31. marca 2020 predložil na rokovanie MsZ plán na zhustenie intervalov spojov na linkách MHD. Prípadne návrhy ďalších benefitov pre cestujúcich, rozdelených do časových etáp na rok 2020 a nasledovné roky.



"Ak chceme pridať počet spojov, peniaze z niečoho získať musíme. Preto sme sa rozhodli schváliť zmenu bezplatnej dopravy študentov na zľavnenú. To znamená, že študenti s trvalým pobytom v Žiline budú opäť v komplexnom systéme zliav na MHD, v jednej skupine s mimožilinskými študentmi, ktorí tento systém doteraz využívali," povedal zástupca primátora Žiliny Vladimír Randa.



DPMŽ chce v rokoch 2020 - 2021 výrazne posilniť ďalšie trolejbusové spoje, rozšíriť ponuku autobusovej dopravy do prímestských častí či otvoriť linku spájajúcu sídliská Vlčince, Solinky, Kamennú ulicu a Bánovú. "Vzhľadom na dlhodobé problémy s dopravnou situáciou, parkovaním a znečistením ovzdušia v meste je rozšírenie našich služieb prvoradým riešením. MHD v Žiline je ekologickou formou dopravy s nízkymi emisiami vďaka používaniu trolejbusov, elektrobusov a hybridných autobusov. Rozšírením služieb, najmä zhustením spojov na viacerých linkách získajú občania reálnu alternatívu k individuálnej automobilovej doprave," uviedol riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že názor na bezplatnú dopravu vyjadril už v minulosti. "Bol som jeden z poslancov, ktorí boli proti bezplatnej doprave pre túto vekovú kategóriu. Nie zo sociálneho aspektu. Ale preto, že mesto Žilina a dopravný podnik majú obrovské množstvo problémov, ktoré potrebujú finančné krytie. Hovoril som, najprv to zabezpečme a zrealizujme. A keď vyriešime všetky problémy a budeme mať na to dostatok zdrojov, potom pristúpme k bezplatnej doprave ako k čerešničke na torte," dodal Fiabáne.



Ostatné zľavy v žilinskej MHD ostávajú bezo zmeny. Bezplatnú MHD využívajú od roku 2014 občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina. Na základe bezdlžnosti od roku 2015 občania vo veku od 62 do 69 rokov s trvalým pobytom v meste, od februára 2017 občania od šesť do 15 rokov, ktorí sú žiakmi s trvalým pobytom v meste, od septembra 2017 občania od 16 do 26 rokov s trvalým pobytom v Žiline.