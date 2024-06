Žilinskí rybári vypustili do Váhu stovky lipňov a pstruhov potočných

Žilina 19. júna (TASR) - Mestská organizácia (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Žilina vysadila do dvoch revírov na rieke Váh stovky označených kusov lipňa tymianového a pstruha potočného. Dôvodom je monitoring pôvodných druhov rýb. Informovala o tom MsO SRZ Žilina na sociálnej sieti.



Do kaprového revíru Váh č. 14 a lipňového revíru Váh č. 15 vysadili žilinskí rybári 700 kusov dvojročného lipňa a 400 kusov 1,5-ročného pstruha potočného. Ryby sú farebne označené na spodnej časti hlavy a vysadili ich do dolného úseku Váhu č. 14 (modrá značka), do horného úseku Váhu č. 14 a dolného úseku Váhu č. 15 (ružová značka).



"Žiadame rybárov, ktorí ulovia označenú rybu, aby oznámili druh ryby, farbu značky, dátum a lokalitu ulovenia hospodárovi MsO SRZ Žilina," pripomínajú rybári.