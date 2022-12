Žilinskí stredoškoláci zvíťazili v súťaži cudzích jazykov WocaBee

Žilina 12. decembra (TASR) – Víťazmi súťaže v učení cudzích jazykov Jazykový WocaBee šampionát sa stali študenti II. BP triedy Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravnej v Žiline. Za víťazstvo v konkurencii takmer 50.000 žiakov a študentov z celého Slovenska získali pre školu 2000 eur na modernizáciu vyučovania. Po pondelkovom vyhodnotení súťaže v Žiline o tom za organizátorov informovala Jana Čikelová.



Medzinárodná súťaž sa uskutočnila v slovenských a českých školách štvrtýkrát. "Žiaci základných a stredných škôl súťažili v učení cudzích jazykov od okresného až po finálové kolo. Výhradne online v aplikácii WocaBee na učenie cudzích slovíčok a kritériom hodnotenia bola usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby," vysvetlila Čikelová.



Doplnila, že druháci zo SOŠ dopravnej v Žiline porazili pod vedením učiteľky Ivany Kubalovej zvyšných 3663 tried zo Slovenska zapojených do súťaže. "Vďaka svojej motivácii sa počas trvania šampionátu naučili až 1177 nových anglických slovíčok," uviedla Čikelová.



Žiaci boli úspešní podľa riaditeľky SOŠ dopravnej Márie Vítovej už na začiatku súťaže. "Krok po kroku sa to zlepšovalo a tento rok sa to prejavilo v najlepšom ohodnotení v rámci našej krajiny. Som rada, že niekto prišiel s inováciou vo výučbe slovíčok z cudzieho jazyka. A využil čas mladých ľudí, ktorý trávia pri počítači, aj na niečo prospešné," podotkla.



Organizátor súťaže a autor aplikácie Michal Ošvát zhodnotil štvrtý ročník ako výnimočný nielen z pohľadu účasti, ale aj výkonov študentov. "Dosiahnuté počty bodov za učenie slovíčok už od okresného kola vysoko presahovali predchádzajúce ročníky. Tým najdôležitejším výsledkom je však pre nás motivácia všetkých zapojených žiakov a študentov zlepšovať sa v cudzích jazykoch a ich radosť z učenia," zdôraznil Ošvát.