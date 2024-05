Žilinský a Trenčiansky kraj spojí nová cyklotrasa za šesť miliónov eur

Žilina 16. mája (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravuje výstavbu ďalšieho úseku Vážskej cyklomagistrály. Deväťkilometrový úsek povedie od Kotešovej neďaleko Bytče až po hranicu s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Na štvrtkovom tlačovom brífingu o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Kraj bude investíciu za približne šesť miliónov eur financovať z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko.



Stavebné povolenie získal kraj po niekoľkých rokoch projektových príprav v januári tohto roka. "Monitorovací výbor nám schválil realizáciu projektu cyklotrasy v dĺžke približne deväť kilometrov. Pre cyklistov to bude znamenať, že reálne sa spoja dve okresné mestá v susedných krajoch, a to Bytča s Považskou Bystricou. Ak sa nám podarí uspieť aj v ďalšom pripravovanom projekte, potom sa cyklisti z Považskej Bystrice v budúcnosti dostanú bezpečne až do Žiliny," poznamenala Jurinová s tým, že TSK už má cyklotrasu z Považskej Bystrice po hranicu krajov hotovú.



Stavebne i finančne najnáročnejšími časťami stavby budú bezbariérové podjazdy pod cestnými mostami. "Jeden z mostov je v Bytči na ceste I/10 smerom k hranici s Českou republikou a druhý na ceste II/507 v Kotešovej. V oboch prípadoch je pripravené také riešenie, aby cyklisti nemuseli vychádzať na most a zostávali na cyklotrase. Technickou zaujímavosťou je aj vybudovanie cyklolávky ponad derivačný kanál v katastri obce Hvozdnica," priblížil podpredseda ŽSK Peter Weber.



On sám očakáva, že cyklisti budú môcť novú cyklospojnicu dvoch krajov využívať na jar roku 2026, vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb odboru dopravy ŽSK Peter Mráz je o niečo optimistickejší. "Odhadujeme, že do dvoch mesiacov by sme mohli spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a počítame s tým, že ešte na jeseň začneme aj s realizáciou. Ak by sa na stavbe nevyskytovali žiadne závažnejšie problémy, tak termín dokončenia by mohol byť koncom budúceho roka," dodal Mráz.