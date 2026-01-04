< sekcia Regióny
Žilinský bikesharing zaznamenal v roku 2025 takmer 200.000 prenájmov
Autor TASR
Žilina 4. januára (TASR) - Žilinský systém zdieľaných bicyklov BikeKIA zaznamenal počas svojej siedmej sezóny 197.237 prenájmov. TASR o tom informoval Peter Stach zo spoločnosti Arriva, ktorá systém bikesharingu zabezpečuje pre žilinskú samosprávu.
„Priemerná dĺžka jednej jazdy bola osem minút, čo potvrdzuje, že zdieľané bicykle obyvatelia využívajú najmä na krátke a rýchle presuny v rámci mesta,“ uviedol Stach. Systém sa v priebehu roka rozšíril o tri nové stanice, čím ich celkový počet stúpol na 37. „Mesto Žilina zároveň plánuje ďalšie rozšírenie siete virtuálnych staníc, čím sa zvýši flexibilita parkovania zdieľaných bicyklov,“ dodal Stach.
Žilinský primátor Peter Fiabáne považuje systém zdieľaných bicyklov za neodmysliteľný doplnok mestskej dopravy v Žiline. „Našim občanom ponúka rýchly a ekologický spôsob pohybu po meste. Rozširovanie stanovíšť a modernizácia technológií nám umožnia reagovať na rastúci dopyt a zlepšovať dostupnosť služby v ďalších lokalitách,“ poznamenal Fiabáne.
Radnica chce v tomto roku využiť eurofondové financie na podstatné rozšírenie bikesharingu o 100 nových zdieľaných bicyklov. „Okrem štandardných bicyklov je súčasťou projektu v hodnote viac ako 352.000 eur zakúpenie 70 kusov elektrobicyklov. Tie zjednodušia prepravu v členitejšom teréne či pri dlhších trasách a zároveň sprístupnia cyklodopravu aj starším obyvateľom a ľuďom s pohybovými limitmi,“ uzavrel Fiabáne.
