Žilinský biskup sa bude stretávať so zástupcami rozličných povolaní

Žilina 20. januára (TASR) - Žilinská diecéza pripravuje pri príležitosti Jubilejného roka 2025 sériu stretnutí s ľuďmi v rozličných povolaniach či životných situáciách. Prvým podujatím bolo pondelkové stretnutie žilinského biskupa Tomáša Galisa s novinármi. Vo svojom príhovore ich povzbudil, aby vždy zostali svedkami nádeje a odolali negativizmu.



Pripomenul návštevu pápeža Františka na Slovensku v roku 2021, ktorý vtedy ocenil mentalitu obyvateľov našej krajiny, ale zároveň aj poukázal na bratstvo a sesterstvo ako na program života spoločnosti. "So všetkou naliehavosťou vás prosím, aby ste nestavali ľudí proti sebe. Buďte kritickí, poukazujte na neprávosti, hovorte o spravodlivosti ako o zásadnom princípe budovania spoločnosti. Nepodporujte však rozdeľovanie," poznamenal biskup Galis.



Úlohu novinárov v spoločnosti vyzdvihol aj generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara. "Je to hľadanie pravdy, informovanie o nej a pomoc ľuďom zorientovať sa v súčasnom svete. Práve osvedčené médiá, ktoré roky pôsobia v našej spoločnosti, ktoré overujú informácie a ktoré vidia, že stavať ľudí jedného proti druhého nevedie k ničomu dobrému, sú pre nás nádejou," podotkol Kramara.



Doplnil, že diecéza má naplánované takmer dve desiatky podobných podujatí, akým bolo pondelkové stretnutie s novinármi. "Na jednotlivé podujatia pozývame ľudí, ktorí pôsobia v médiách, v kultúre, ľudí, ktorí sa starajú o chorých, mládež, reprezentantov pastorácie či vysokoškolákov. Počas roka sa budeme snažiť mať v každom mesiaci aspoň jedno-dve takéto podujatia, kedy sa biskup chce s týmito ľuďmi stretnúť a poďakovať sa im za to, čo robia," dodal Kramara.