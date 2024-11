Žilinský dopravný podnik si pripomenie výročie trolejbusovej dopravy

Žilina 9. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) si budúci týždeň pripomenie 30. výročie zavedenia trolejbusovej dopravy v meste. Pri tejto príležitosti pripravil jazdy po obnovenej trase linky č. 1, ktorá bude premávať v nedeľu 17. novembra od 12.00 do 16.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Počas výročného dňa bude pred trolejbusové depo na Kvačalovej ulici symbolicky pristavený trolejbus typu ŠKODA 14 Tr s evidenčným číslom 213, ktorým sa pred 30 rokmi uskutočnila prvá jazda s cestujúcimi na linke č. 1 zo zastávky Matice slovenskej. Trolejbus ďalej pokračoval po Košickej a Predmestskej ulici k železničnej stanici a následne smeroval do depa.



"Počas osláv výročia síce nebude určený na jazdu, ale návštevníci sa budú môcť odfotografovať a nahliadnuť do jeho interiéru. Pripravené budú aj malé spomienkové predmety a informácie k obnovenej trase linky č. 1," priblížila Ondrášová.



Podľa primátora Petra Fiabáne prešla trolejbusová doprava v meste za posledné tri desaťročia mnohými zmenami. "Trolejbusy k Žiline už historicky patria, no zároveň môžeme byť hrdí aj na ich moderné pokračovanie. Teší ma, že dopravný podnik v tejto súvislosti prináša neustále zlepšenia, vďaka čomu dokážeme poskytnúť občanom pohodlnú, ekologickú a spoľahlivú verejnú dopravu," skonštatoval Fiabáne.



Pripomenul, že DPMŽ aktuálne pracuje na výstavbe a modernizácii údržbovej základne trolejbusov na Kvačalovej ulici, s ktorou začal v decembri minulého roka. Investícia za približne 29 miliónov eur je z 95 percent hradená zo zdrojov Európskej únie.