Žilinský festival Jašidielňa pripomenuli na podujatí Slávnosť svetiel

Žilina 4. januára (TASR) – Žilinská nadácia Krajina harmónie (NKH) uzavrela rok 2021 na koncoročnom online podujatí Slávnosť svetiel. Podľa predsedníčky správnej rady NKH Sone Holúbkovej si v zostrihu pripomenuli 25 ročníkov medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa a predstavili rôzne aktivity uplynulého roka.



Doplnila, že zámerom Jašidielne bolo prekonávanie bariér v komunikácii so zdravotne postihnutými ľuďmi, ktorí tvorili spolu s dobrovoľníkmi hybnú silu žilinského festivalu. "Zostrih ukázal, aké dôležité momenty sa tam diali. Akú radosť všetci prežívali, ako bola inklúzia zrazu v meste jasná a viditeľná. A ako sme sa popri nej stali dospelými a zrelými ľuďmi," povedala Holúbková.



Do trojdňového festivalu sa za štvrťstoročie zapojilo vyše 10.000 dobrovoľníkov, podobný počet ľudí s postihnutím a najmenej 50 umelcov a kapiel. "Všetci nám dávajú spätnú väzbu, že Jašidielňa bola pre nich impulzom, že má zmysel sa o niečo starať, robiť drobné zmeny. Ale také, ktoré prispievajú k lepšiemu životu. Niektorí mladí dobrovoľníci už nevedia, čo je to Jašidielňa. Ukončili sme ju v roku 2014, ale nesmierne radi sa na ňu pozerajú," skonštatovala predsedníčka správnej rady NKH s tým, že na Jašidielňu nadviazal festival Internos.



Na zostrih podľa nej reagovali starí aj mladí dobrovoľníci z celého sveta. "Posielali nám radosť, smiech, úspech, šťastie, lásku, zdravie. Samozrejme, že najlepšie je osobné stretnutie. Ale vďaka technickej zručnosti nových dobrovoľníkov sa podarilo vyslať do sveta, že vzťahy môžu fungovať a môžeme sa spolu potešiť. Pri zostrihu z najlepších momentov človek úplne zabudol, koľko starostí a problémov okolo toho bolo. Zostáva radosť a to, že byť spolu je dar," zdôraznila Holúbková.



Na Slávnosti svetiel pripomenuli aj podujatie ChalupArt, letné dialógy, splavovanie Hrona či cesty do Maďarska a Grécka. "Robili sme aj najobľúbenejšie činnosti, napríklad pečenie palaciniek s francúzskymi dobrovoľníkmi. Ale mali sme aj nemilé udalosti - požiar v zariadení podporovaného bývania. Zachránili nás hasiči, preto sme im osobne odovzdali cenu zlatého vedra," uzavrela predsedníčka správnej rady NKH.