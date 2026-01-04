< sekcia Regióny
Žilinský kraj bude hľadať koncesionára na stavbu športovej haly
Autor TASR
Žilina 4. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravuje projekt výstavby Športového centra pre mládež a nádejných športovcov. Nové centrum by malo vzniknúť v areáli Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline. Ako na decembrovom rokovaní krajského zastupiteľstva informoval podpredseda ŽSK Peter Weber, súčasťou centra bude športová hala, pre výstavbu a prevádzkovanie ktorej bude kraj hľadať koncesionára.
Športové centrum by malo vzniknúť vo vonkajšom areáli s rozlohou 13.000 štvorcových metrov, pričom pre samotnú športovú halu je vyčlenená plocha približne 2200 štvorcových metrov. „Projekt zahŕňa vybudovanie športovej haly s hracou plochou 20 krát 40 metrov, ktorá bude vhodná na všetky vnútorné kolektívne športy, ako je futsal, hádzaná, florbal, volejbal a basketbal vrátane zázemia pre športovcov, rozhodcov, personál, rekonvalescenciu a občerstvenie,“ priblížil Weber.
Doplnil, že cieľom projektu je zapojiť súkromného investora, ktorý zainvestuje do projektovej dokumentácie, postaví športovú halu a bude ju prevádzkovať počas koncesnej doby. „V zmluve budú zakotvené podmienky dostupnosti haly pre Gymnázium Hlinská, pre ďalšie naše školy a zároveň možnosť komerčného využitia celého centra,“ vysvetlil Weber.
ŽSK v predchádzajúcom období realizoval prípravné trhové konzultácie, ktoré mu umožnili komunikovať s perspektívnymi uchádzačmi, zoznámiť sa s rôznymi riešeniami a overiť si na začiatku procesu podmienky a možnosti na trhu a záujem komerčných subjektov zúčastniť sa na postupe. Konzultácie podľa Webera potvrdili výrazný záujem športových klubov o budovanie nových tréningových a súťažných priestorov pre halové športy v Žiline.
Krajskí poslanci schválili uznesenie, na základe ktorého bude návrh podmienok verejného obstarávania na koncesiu projektu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania predložený na schválenie Zastupiteľstvu ŽSK. Stať by sa tak malo na februárovom rokovaní, pričom po vybratí víťaza vo verejnom obstarávaní budú poslanci schvaľovať aj samotnú koncesnú zmluvu.
