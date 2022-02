Žilinský kraj bude v roku 2022 pokračovať v opravách ciest a mostov

Žilina 18. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2022 pokračovať v opravách ciest II. a III. triedy a mostov. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej má pre tieto účely rozpočtovaných 14 miliónov eur z európskych finančných zdrojov a zhruba osem miliónov eur z rozpočtu kraja.



Na jar sa začnú práce na moste pred križovatkou do obce Ivančiná, kde už je podpísaná zmluva so zhotoviteľom. "Rovnako sú naplánované práce na mostoch v katastrálnom území Krasňany či za obcou Veľké Rovné. V súčasnosti sa vyhodnocuje súťaž na rekonštrukciu mosta na ceste II/584 v obci Liptovská Ondrášová, ŽSK predpokladá spustenie prác v druhom kvartáli 2022. Podobná investícia je naplánovaná v letných mesiacoch aj pred obcou Vitanová," informovala hovorkyňa ŽSK.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová doplnila, že rozsiahle stavebné práce sa začnú aj na ceste II/583. "Pokračujeme v eurofondovom projekte na dvoch úsekoch v Párnici a Zázrivej, kde stavebné práce začali už v septembri 2021 a prerušili sa kvôli zime. V dohľadnej dobe pristúpime k podpisu zmluvy so zhotoviteľmi aj na ďalšie úseky tejto cesty vo Varíne, Krasňanoch, Belej a Terchovej. Stavebné práce na týchto štyroch úsekoch by sa mali začať po ukončení zimnej údržby, pravdepodobne v apríli 2022," priblížila Jurinová.



ŽSK v tomto roku plánuje podľa Remencovej aj rekonštrukciu neprehľadnej križovatky v Liptovskom Hrádku, kde by sa s prácami malo začať v apríli. "Tiež dvoch križovatiek v Terchovej, ako i modernizáciu šiestich mostov. Zaujímavosťou je vybudovanie úseku na ochranu obojživelníkov medzi Párnicou a Zázrivou," dodala Remencová s tým, že práce uhradia z eurofondového projektu.



Správa ciest ŽSK sa stará o 1415 kilometrov ciest II. a III. triedy a 786 mostov. Na objednávku Slovenskej správy ciest opravuje a čistí aj niektoré úseky ciest prvej triedy.