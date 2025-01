Žilinský kraj chce dať dva milióny na vybudovanie inkluzívneho kampusu

Dolný Kubín 13. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce investovať dva milióny do vybudovania inkluzívneho kampusu v Dolnom Kubíne. Plánuje v blízkosti športovísk v meste zrekonštruovať internát Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb, kde vzniknú bezbariérové ubytovacie kapacity pre 60 ľudí. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



"Za posledné dva roky sme zrekonštruovali a debarierizovali najväčšiu telocvičňu v okrese Dolný Kubín pri SOŠ polytechnickej v Kňažej a telocvičňu v SOŠ obchodu a služieb, za výraznej pomoci Nadácie Kia Slovakia. Odvtedy registrujeme veľký záujem o tieto priestory z radov hendikepovaných športovcov nielen z nášho regiónu, ale z celého Slovenska aj spoza hraníc," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



ŽSK sa rozhodol realizovať spolu so Strednou zdravotnou školou "Inkluzívny kampus", v rámci ktorého do roku 2026 plánuje investovať dva milióny eur do vybudovania bezbariérového ubytovania práve v internáte SOŠ obchodu a služieb, ktorá bezprostredne susedí so športoviskami mesta. Budú tak môcť poskytnúť kvalitné a vyhovujúce bývanie nielen pre študentov, ale aj pre parašportovcov.



Okrem inkluzívneho kampusu má v Dolnom Kubíne vzniknúť aj Olympijské inkluzívne centrum, ktoré bude spolufinancovať Nadácia Kia Slovakia vo výške 700.000 eur. "V minulom roku sme sa okrem iného podieľali na debarierizácii telocvične SOŠ obchodu a služieb, kde parašportovci trénujú stolný tenis a lukostreľbu. Dlhodobo podporujeme aj parahokejový tím a ďalších športovcov so zdravotným alebo intelektuálnym znevýhodnením," priblížil správca nadácie Tomáš Kováč.



Ďalej doplnil, že sa usilujú o kúpu prvého bezbariérového diaľkového autobusu na Slovensku, ktorý by slúžil na prepravu športovcov bez ohľadu na ich zdravotné obmedzenia, no taktiež pre iné organizácie, ktoré realizujú aktivity s deťmi a mládežou so zdravotným znevýhodnením.