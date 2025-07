Žilinský kraj chce pokračovať v oprave Slanického ostrova umenia

Námestovo 30. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce pokračovať v revitalizácii Slanického ostrova umenia na Oravskej priehrade v Námestove. Druhá etapa revitalizácia sa bude týkať komplexnej obnovy Kostola Povýšenia sv. Kríža. Predpokladaná hodnota zákazky je 2.090.221,85 eura bez DPH. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 4. augusta do 9.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky sú stavebné práce na účel revitalizácie a obnovy sakrálneho objektu Kostola Povýšenia sv. kríža, situovaného na Slanickom ostrove. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie budú realizované búracie práce, sanácia vlhkosti, rekonštrukčné práce zamerané na narušené časti nosných konštrukcií stien, stropov, klenieb, krovu, ale aj omietkových a podlahových vrstiev a prvkov okenných a dverných výplní, zámočníckych, klampiarskych a stolárskych výrobkov.



Funkcia, priestorový rozsah či dispozícia objektu sa nemení. Práce budú prevádzané pod dozorom Krajského pamiatkového úradu Žilina. Dĺžka trvania stavebných prác je predpokladaná na 720 dní.