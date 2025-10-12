< sekcia Regióny
Žilinský kraj chce využiť eurofondy na budovanie zelených striech
Projekty chce krajská samospráva realizovať v CSS Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach a CSS Letokruhy v Žiline.
Autor TASR
Žilina 12. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje využiť eurofondové prostriedky z Programu Slovensko 2021 - 2027 na investície do zlepšovania kvality sociálnych služieb a do opatrení na adaptáciu na klimatickú zmenu. Ako na sociálnej sieti informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, krajskí poslanci na septembrovom rokovaní odsúhlasili dva projekty vybudovania zelených striech v centrách sociálnych služieb (CSS).
Projekty chce krajská samospráva realizovať v CSS Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach a CSS Letokruhy v Žiline. „Okrem toho, že nové strechy skrášlia budovy, pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, znižujú energetickú náročnosť a podporujú biodiverzitu. Zároveň vytvoria príjemné prostredie pre klientov a zamestnancov,“ poznamenala Jurinová.
V oboch prípadoch sa počíta nielen s realizáciou extenzívnej zelenej strechy, ale aj úpravou strešných výstupov a odvodnenia, zateplením atiky a výmenou plechových prvkov. Celkové oprávnené výdavky na jeden projekt by nemali presiahnuť 357.142 eur. Výška spolufinancovania zo strany ŽSK bola stanovená na maximálne 107.142 eur.
„Tieto opatrenia sú súčasťou našej stratégie adaptácie na zmenu klímy a udržateľnosti rozvoja sociálnych služieb, čím zvyšujeme kvalitu života našich obyvateľov. Som rada, že ŽSK aj týmto spôsobom ukazuje, že starostlivosť o ľudí môže ísť ruka v ruke s udržateľnými riešeniami,“ dodala Jurinová.
Projekty chce krajská samospráva realizovať v CSS Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach a CSS Letokruhy v Žiline. „Okrem toho, že nové strechy skrášlia budovy, pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, znižujú energetickú náročnosť a podporujú biodiverzitu. Zároveň vytvoria príjemné prostredie pre klientov a zamestnancov,“ poznamenala Jurinová.
V oboch prípadoch sa počíta nielen s realizáciou extenzívnej zelenej strechy, ale aj úpravou strešných výstupov a odvodnenia, zateplením atiky a výmenou plechových prvkov. Celkové oprávnené výdavky na jeden projekt by nemali presiahnuť 357.142 eur. Výška spolufinancovania zo strany ŽSK bola stanovená na maximálne 107.142 eur.
„Tieto opatrenia sú súčasťou našej stratégie adaptácie na zmenu klímy a udržateľnosti rozvoja sociálnych služieb, čím zvyšujeme kvalitu života našich obyvateľov. Som rada, že ŽSK aj týmto spôsobom ukazuje, že starostlivosť o ľudí môže ísť ruka v ruke s udržateľnými riešeniami,“ dodala Jurinová.