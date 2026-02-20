< sekcia Regióny
Žilinský kraj chce využiť zdroje na obnovu centier sociálnych služieb
Krajskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní schválili prípravu žiadostí o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu oboch zariadení.
Autor TASR
Žilina 20. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce obnoviť centrá sociálnych služieb (CSS) v Martine a Čadci spolu za takmer dva milióny eur. Krajskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní schválili prípravu žiadostí o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu oboch zariadení.
Finančne náročnejší z dvoch projektov sa týka CSS Horelica v Čadci a investičný náklad tu bol odhadnutý na 1,2 milióna eur. Jeho podstatou je zníženie energetickej náročnosti objektu vďaka výmene okien, dverí a strešnej krytiny a zatepleniu fasády. „V rámci stavebných prác sa vyriešia aj systémové poruchy stavby, ako je vlhnutie muriva, porušená hydroizolácia, spevnené plochy okolo objektu a drobné dispozičné úpravy,“ priblížil projekt ŽSK.
Na 700.000 eur sú odhadnuté investičné náklady pri rekonštrukcii CSS Méta v Martine, kde je navrhnuté zateplenie obvodového plášťa hlavných objektov, výmena výplní otvorov, elektroinštalácie a bleskozvodov a vybavenie vybraných priestorov klimatizáciou. „Ďalšou časťou je prístavba výťahu, umožňujúca bezbariérový pohyb po všetkých podlažiach a zároveň zvyšuje bezpečnosť budovy a s tým aj debarierizáciu objektov,“ dodal ŽSK.
