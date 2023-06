Žilinský kraj chce zrušiť polytechnickú školu v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš 29. júna (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) oznámil plánovanú optimalizáciu viacerých škôl vo svojej pôsobnosti. Týka sa to aj Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši. Proti jej zrušeniu sa v meste zdvihla vlna nevôle, spustili petíciu. ŽSK argumentuje tým, že chce docieliť vyššiu kvalitu a sústredené využitie investícií.



ŽSK plánuje školu zrušiť na budúci rok. Jej študijné odbory chce presunúť na iné stredné školy v rámci regiónu. Poľnohospodárske odbory na Lesnícku školu v Liptovskom Hrádku, potravinárske na hotelovú školu a zostávajúce technické odbory na polytechnickú školu do Ružomberka. Potvrdila to hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



V Liptovskom Mikuláši zatiaľ už koluje petícia za zachovanie školy. Jej plánované zrušenie odsúdili mestskí poslanci, primátor Ján Blcháč i viacerí krajskí poslanci z Liptova. "Život na Liptove bol odpradávna spojený s poľnohospodárstvom a výrobou potravín. Jediná fungujúca mliekareň v celom kraji je u nás. Nachádza sa tu päť poľnohospodárskych podnikov a množstvo firiem, ktoré pracujú v poľnohospodárskych, potravinárskych alebo strojárenských odboroch - v tých, na ktoré sa zameriava liptovskomikulášska stredná polytechnická škola," upozornil Blcháč.



Polytechnická škola nie je jedinou v kraji, ktorej sa optimalizácia dotkne. Zrušiť chcú aj Spojenú školu v Žiline-Bytčici a Strednú odbornú školu podnikania v Žiline. Nahradí ich Stredná odborná škola podnikania a služieb so sídlom v Žiline. Komisia školstva a športu odporučila návrh optimalizácie schváliť. Rozhodovať sa o ňom bude na najbližšom rokovaní krajského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok (3. 7.).



"Chceme, aby naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity či mimoškolskú činnosť," objasnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Podotkla, že krajské zdroje sú obmedzené. "Hľadáme spolu s poslancami spôsob, ako ich využiť maximálne efektívne," zdôraznila.