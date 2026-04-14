Žilinský kraj chce zvýšiť energetickú hospodárnosť verejných budov
Celkový objem investícií do rekonštrukcií a modernizácií stredných škôl presahuje 2,6 milióna eur.
Autor TASR
Žilina 14. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (TSK) sa zapojí do výzvy Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov. Krajskí poslanci na pondelkovom (13. 4.) rokovaní zastupiteľstva odsúhlasili predloženie žiadostí o dotáciu na podporu investícií pre sedem projektov v regióne. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Celkový objem investícií do rekonštrukcií a modernizácií stredných škôl presahuje 2,6 milióna eur. „Projekty zahŕňajú zateplenie budov, výmenu strešných konštrukcií, modernizáciu vykurovania, rekonštrukciu priestorov či inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, čím prispejú k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu podmienok pre študentov aj pedagógov,“ uviedla Lacová.
ŽSK sa bude uchádzať o finančnú podporu na projekty týkajúce sa Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej, SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, SOŠ polytechnickej v Martine, Školy umeleckého priemyslu a Spojenej školy v Ružomberku, ako aj Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne.
„Investície do energetickej efektívnosti majú dvojaký prínos - šetria verejné financie a zároveň zlepšujú prostredie pre študentov aj zamestnancov škôl. Teší ma, že sa nám darí pripravovať investície na čerpanie z externých zdrojov a realizovať projekty, ktoré majú dlhodobý význam pre náš kraj,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Celkový objem investícií do rekonštrukcií a modernizácií stredných škôl presahuje 2,6 milióna eur. „Projekty zahŕňajú zateplenie budov, výmenu strešných konštrukcií, modernizáciu vykurovania, rekonštrukciu priestorov či inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, čím prispejú k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu podmienok pre študentov aj pedagógov,“ uviedla Lacová.
ŽSK sa bude uchádzať o finančnú podporu na projekty týkajúce sa Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej, SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, SOŠ polytechnickej v Martine, Školy umeleckého priemyslu a Spojenej školy v Ružomberku, ako aj Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne.
„Investície do energetickej efektívnosti majú dvojaký prínos - šetria verejné financie a zároveň zlepšujú prostredie pre študentov aj zamestnancov škôl. Teší ma, že sa nám darí pripravovať investície na čerpanie z externých zdrojov a realizovať projekty, ktoré majú dlhodobý význam pre náš kraj,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.