Žilinský kraj dá spracovať prieskum cesty z Pokryváča do Osádky

Osádka 24. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dá vypracovať inžiniersko-geologický prieskum cesty z Pokryváča do Osádky v okrese Dolný Kubín, ktorá je vo veľmi zlom stave. Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že k problematike sa uskutočnilo pracovné stretnutie.



"Hoci je intenzita využitia tejto cesty nižšia, chápeme, že aj tu žijú ľudia a potrebujú, aby bola prevádzkyschopná. Cesta je v zosuvnom pásme, nemá konštrukčné vrstvy vozovky a chýba jej stabilné podložie. Absentuje tiež odvodnenie cesty, čo prispieva k jej degradácii," vysvetlila Jurinová. Dodala, že z dôvodu chýbajúceho podložia a konštrukčných vrstiev je bežná údržba limitovaná. Asfalt na ceste nedrží a po zimnom období vypadáva.



Po výsledkoch inžiniersko-geologického prieskumu sa podľa krajskej predsedníčky dohodne ďalší postup, ktorý povedie k projektovej dokumentácii na rekonštrukciu cesty. "Každopádne je vysoká pravdepodobnosť, že následné opatrenia sa môžu šplhať k niekoľkým miliónom. Vzhľadom na množstvo problémových oblastí, ako sú zosuvy, mosty či oporné múry v havarijnom stave, na to kraj nemá financie," avizovala Jurinová.



Ubezpečila, že hneď, ako to poveternostné podmienky umožnia, dôjde v rámci bežnej údržby k prečisteniu priepustov, odkopaniu a prehĺbeniu priekop a zasypaniu prepadlín.