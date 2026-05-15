Žilinský kraj investoval do novej techniky na údržbu ciest
Autor TASR
Dolný Kubín 15. mája (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) investoval 2,8 milióna eur do novej techniky na údržbu ciest na Orave, Liptove aj Kysuciach. Správa ciest ŽSK rozšírila svoj vozidlový park o viacúčelové vozidlá a mechanizmy, ktoré budú využívané počas celého roka. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Do jednotlivých závodov boli dodané nové nákladné vozidlá s hydraulickým pohonom 6x6 a výmennými nadstavbami. Závod Orava získal vozidlo s posýpacou a sklápacou nadstavbou či radlicou v hodnote viac ako 378.000 eur. Na Liptov smerovala technika s posýpacou a kropiacou cisternovou nadstavbou v hodnote viac ako 431.000 eur. Najväčšia investícia putovala na Kysuce, kde boli dodané dve vozidlá vrátane turbo nadstavby určenej na pneumo-tryskovú opravu ciest v celkovej hodnote viac ako 730.000 eur.
„Kvalitná a moderná technika je nevyhnutná pre bezpečnú a efektívnu údržbu ciest vo všetkých regiónoch nášho kraja. Chceme, aby pracovníci správy ciest mali k dispozícii spoľahlivé mechanizmy, ktoré dokážu promptne reagovať počas zimy aj pri letných opravách ciest. Investície do techniky vnímame ako investície do bezpečnosti a komfortu obyvateľov,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Technika je koncipovaná tak, aby mohla byť využívaná 365 dní v roku. V zime na odstraňovanie snehu a posyp komunikácií, počas letných mesiacov najmä na opravy výtlkov, sanáciu trhlín, údržbu krajníc či odstraňovanie vegetácie. Celková hodnota tejto časti investície predstavuje viac ako 1,5 milióna eur s DPH. Financovanie bolo zabezpečené z úveru CEB, tržieb Správy ciest ŽSK a finančného lízingu.
V júni pribudnú pre závody Orava a Liptov ďalšie dve viacúčelové vozidlá s pohonom 4x4. Súčasťou vybavenia budú posýpacie nadstavby, snehové pluhy aj dvojramenné kosačky. Dodaný bude aj nový traktorový nosič s čelnými kosami na údržbu vegetácie popri cestách. Hodnota tejto techniky presiahne 1,3 milióna eur s DPH.
„Postupná obnova techniky nám umožňuje vykonávať údržbu ciest efektívnejšie, bezpečnejšie a vo väčšom rozsahu. Moderné mechanizmy dokážu výrazne urýchliť opravy poškodených úsekov ciest, zimnú údržbu aj starostlivosť o cestnú infraštruktúru počas letnej sezóny. Dôležité je aj to, že ide o univerzálne vozidlá využiteľné počas celého roka,“ doplnila riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.
