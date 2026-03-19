Žilinský kraj kritizuje FPU za zrušenie zmlúv viacročných projektov
ŽSK uviedol, že zmluva je základným prejavom dôvery v právny poriadok, ak prestane platiť, prestáva platiť aj istota.
Autor TASR
Žilina 19. marca (TASR) - Rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FPU) jednostranne nerešpektovať platne uzatvorené zmluvy považujeme za popretie princípov právneho štátu. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) to uviedol v stanovisku k rozhodnutiu Rady FPU k jednostrannému zrušeniu viacročných zmlúv na podporu veľkých kultúrnych podujatí. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
„Takýto krok nejde len proti konkrétnym projektom a inštitúciám, ale zasahuje samotné základy fungovania štátu. Rešpektovanie zákonov a zmluvných záväzkov je jedným zo základných stavebných pilierov SR. Ak štát alebo jeho inštitúcie tieto princípy spochybnia, oslabujú dôveru občanov v spravodlivosť, predvídateľnosť a stabilitu verejnej moci,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Podotkla, že v prípade Slovenského komorného divadla v Martine a pripravovaného festivalu Dotyky a spojenia ide o zásadný finančný výpadok, ale predovšetkým o zásah do projektu, ktorý je dlhodobo pripravovaný, má svojich partnerov, umelcov aj divákov a ktorý bol postavený na riadne uzatvorenej a platnej zmluve so štátnou inštitúciou.
„V tejto chvíli už nejde o hodnotenie kvality projektov. Ide o charakter štátu. Ak štát, prostredníctvom svojich inštitúcií, jednostranne ruší platne uzatvorené zmluvy, vysiela tým nebezpečný signál celej spoločnosti,“ zdôraznil ŽSK s tým, že zmluva je základným prejavom dôvery v právny poriadok, ak prestane platiť, prestáva platiť aj istota. „Rešpektovanie zákonov a zmluvných vzťahov je jedným zo základných pilierov stability štátu a predpokladom jeho prosperity. Bez tejto istoty sa oslabuje dôvera občanov v inštitúcie aj samotný právny štát,“ dodal.
„Takýto krok nejde len proti konkrétnym projektom a inštitúciám, ale zasahuje samotné základy fungovania štátu. Rešpektovanie zákonov a zmluvných záväzkov je jedným zo základných stavebných pilierov SR. Ak štát alebo jeho inštitúcie tieto princípy spochybnia, oslabujú dôveru občanov v spravodlivosť, predvídateľnosť a stabilitu verejnej moci,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Podotkla, že v prípade Slovenského komorného divadla v Martine a pripravovaného festivalu Dotyky a spojenia ide o zásadný finančný výpadok, ale predovšetkým o zásah do projektu, ktorý je dlhodobo pripravovaný, má svojich partnerov, umelcov aj divákov a ktorý bol postavený na riadne uzatvorenej a platnej zmluve so štátnou inštitúciou.
„V tejto chvíli už nejde o hodnotenie kvality projektov. Ide o charakter štátu. Ak štát, prostredníctvom svojich inštitúcií, jednostranne ruší platne uzatvorené zmluvy, vysiela tým nebezpečný signál celej spoločnosti,“ zdôraznil ŽSK s tým, že zmluva je základným prejavom dôvery v právny poriadok, ak prestane platiť, prestáva platiť aj istota. „Rešpektovanie zákonov a zmluvných vzťahov je jedným zo základných pilierov stability štátu a predpokladom jeho prosperity. Bez tejto istoty sa oslabuje dôvera občanov v inštitúcie aj samotný právny štát,“ dodal.