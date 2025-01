Žilinský kraj má obavy o stabilitu a udržateľnosť svojich nemocníc

Žilina 14. januára (TASR) - Podpísané memorandum medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Lekárskym odborovým združením bez zabezpečenia finančného krytia ohrozuje rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v štyroch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Na utorkovom tlačovom brífingu v Žiline to vyhlásila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Upozornila, že memorandum popri zmene platových podmienok pre lekárov má na zriaďovateľov aj ďalšie nároky. "Zvyšuje nároky na počet lekárov a zdravotníckeho personálu. Napríklad namiesto štyroch lekárov vo víkendovej službe na niektorých oddeleniach bude potrebných osem lekárov. Pritom vieme, že už dnes na Slovensku chýba viac ako 3000 lekárov," uviedla Jurinová.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej zvyšuje podpísané memorandum náklady v štyroch nemocniciach o 8,5 milióna eur ročne. "Tieto peniaze, samozrejme, nemáme kryté v rozpočte a nemáme dohodnuté kontrakty so zdravotnými poisťovňami o navýšení tejto sumy. Chcem veriť, že zdravotné poisťovne budú pripravené o tom rokovať a zohľadňovať aj podmienky memoranda," poznamenala Pekarčíková.



Upriamila pozornosť na skutočnosť, že už dnes tvoria mzdy 77 percent z platieb poisťovní. "Doteraz nemáme informáciu, či a akým spôsobom nám bude ministerstvo zvýšené náklady kompenzovať. V prípade, že budeme nútení financovať zvýšené náklady zo zdrojov, ktoré máme teraz k dispozícii, budeme musieť redukovať rozsah poskytovaných služieb," uviedla Pekarčíková.



Predsedníčka ŽSK potvrdila, že snahou krajskej samosprávy je aj naďalej udržať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. "Za minulý rok sme dosiahli v našich nemocniciach pozitívny hospodársky výsledok a potvrdzuje to, že hospodáriť v našich nemocniciach vieme. Aj keď máme také oddelenia, ktoré priamo vyrábajú stratu a nie sú dostatočne financované zdravotnými poisťovňami," dodala Jurinová.