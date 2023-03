Žilinský kraj má výhrady k štúdii stavby Diaľnica D3 Žilina – Čadca

Žilina 31. marca (TASR) - Štúdia realizovateľnosti pre stavbu Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Čadca podľa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dostatočne nezohľadňuje špecifiká kysuckého regiónu i takmer ukončených prepojení na Poľsko a Českú republiku. Po štvrtkovom verejnom prerokovaní štúdie realizovateľnosti v Kysuckom Novom Meste o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že ŽSK prezentoval na rokovaní pripomienky a výhrady a požaduje ich zapracovanie do štúdie realizovateľnosti: "Na základe našich analýz a získaných dát, na ktorých sa podieľal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ŽSK, Žilinská univerzita a Výskumný ústav dopravný."



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej upozorňuje analytický materiál ÚHP ŽSK na nezrovnalosti v štúdii realizovateľnosti. "Týkajú sa použitých dát pri výpočtoch, kde sa mnohé špecifiká regiónu a jeho pripojenia na Poľsko a Česko takmer nebrali do úvahy. Tiež máme pochybnosti o údajoch, ktoré vstupovali do dopravného modelu," podotkla.



"Trváme na tom, aby Ministerstvo dopravy (MD) SR a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ako objednávateľ štúdie a garant celého procesu upravili metodiku a započítali do analýzy všetky vplyvy a dôležité benefity novej diaľnice. A aby ich zodpovedne zahrnuli do hodnotení. Budeme pokračovať v aktivitách a apelovať na NDS, ako aj na MD, aby vyhodnotili všetky pripomienky, ktoré na stretnutí odzneli," dodala predsedníčka ŽSK.



Člen komisie dopravy ŽSK a aktivista iniciatívy D3 pre Kysuce Matej Fabšík upozornil, že medzi najväčšie chyby štúdie patrí spracovaný dopravný model. "Ráta takmer s nulovým nárastom dopravy z poľskej strany v horizonte 10 a viac rokov. Ignoruje výstavbu nových diaľnic za našimi hranicami a všetky vyhliadky nárastu dopravy, s ktorými kalkuluje česká a poľská strana. Našou snahou je, aby v štúdii boli čísla, ktoré odzrkadľujú realitu a aby sme sa pripravili na to, čo nás skutočne čaká. V nasledujúcom období budeme rozporovať dané zistenia u objednávateľa, ktorým je NDS, a taktiež u spracovateľa štúdie. Opätovne vyzveme aj poľskú a českú stranu, aby validovali dáta v prezentovanom modeli, ktorý považujeme za umelo podhodnotený," uzavrel Fabšík.