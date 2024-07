Žilinský kraj navštívilo vlani viac ako 1,3 milióna ľudí

Žilina 3. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v roku 2023 navštívilo 1.302.828 ľudí, pričom 68 percent z nich bolo domácich návštevníkov. Vyplýva to zo správy, ktorú v zastupiteľstve ŽSK v pondelok (1. 7.) predložila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.



Vlaňajšia návštevnosť medziročne vzrástla, do ubytovacích zariadení v kraji prišlo o približne 215.000 ľudí viac ako v roku 2022. "Návštevnosť za rok vzrástla takmer o pätinu a počet ubytovaných hostí sa priblížil k rekordnej návštevnosti z roku 2019. Počet domácich návštevníkov stúpol o takmer 12 percent a dosiahol 887.040 ubytovaných," uviedla Chabadová.



Doplnila, že ŽSK bol vlani po Bratislavskom kraji druhým najnavštevovanejším krajom na Slovensku s podielom 22,8 percenta. "Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach Žilinského kraja 3.323.598 nocí, čo je takmer 18-percentný medziročný nárast. Priemerná dĺžka pobytu pritom predstavovala 2,6 noci," poznamenala výkonná riaditeľka žilinskej KOCR.



Najviac zahraničných návštevníkov pricestovalo vlani do ŽSK z Českej republiky - 204.300 (15,7 percenta z celkového počtu návštevníkov kraja), na druhom mieste boli návštevníci z Poľska - 106.373 (8,2 percenta). Ďalej nasledovali návštevníci z Maďarska, Nemecka, Ukrajiny a Litvy. Ubytovaní hostia v ŽSK prejavili vlani najväčší záujem o pobyty v okresoch Liptovský Mikuláš (podiel 42,3 percenta), Žilina (podiel 18,6 percenta) a Ružomberok (podiel 17,3 percenta).