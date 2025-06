Žilinský kraj navštívilo vlani viac ako 1,3 milióna ubytovaných hostí

Žilina 1. júna (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v roku 2024 navštívilo 1.303.457 ubytovaných hostí, pričom 67 percent z nich bolo domácich návštevníkov. Vyplýva to zo správy, ktorú v Zastupiteľstve ŽSK v pondelok (26. 5.) predložila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.



Vlaňajšia návštevnosť medziročne nepatrne vzrástla, do ubytovacích zariadení v kraji prišlo o 629 ľudí viac ako v roku 2023. „Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia ani piaty rok od vypuknutia pandémie nedosiahli hodnoty historicky najúspešnejšieho roka 2019, keď počet hostí bol 1.315.559 osôb,“ uviedla Chabadová.



Kým počet domácich návštevníkov v porovnaní s vlaňajškom klesol o necelých 14.000 ľudí, zahraničná návštevnosť stúpla a v roku 2023 predstavovala 430.076 návštevníkov. Najviac zahraničných návštevníkov pricestovalo vlani do ŽSK z Českej republiky - 193.614 (14,9 percenta z celkového počtu návštevníkov kraja), na druhom mieste boli návštevníci z Poľska - 127.451 (9,8 percenta). Ďalej nasledovali návštevníci z Maďarska, Nemecka, Ukrajiny a Rumunska.



Ubytovaní hostia v ŽSK prejavili vlani najväčší záujem o pobyty v okresoch Liptovský Mikuláš (podiel 41,8 percenta), Žilina (podiel 18,5 percenta) a Ružomberok (podiel 17,3 percenta).