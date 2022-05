Žilinský kraj nie je zapojený do štrajku ZMOS

Žilina 20. mája (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) nie je zapojený do štrajkovej pohotovosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Pre TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Dodala, že neobmedzia komunikáciu so štátom, naopak, budú oveľa hlasnejšie žiadať, aby ich konečne začali brať partnersky. Zdôraznila, v tejto chvíli kraj neplánuje prestať plniť svoje kompetencie.



"Je však nešťastné, ak nás vláda dostáva do situácie, keď sa samospráva stáva rukojemníkom medzi štátom a občanom. Chceme poskytovať kvalitné služby, ale bude problém ich zabezpečiť," povedala Lacová.



Zdôraznila, že ŽSK podporuje zvýšenie reálneho príjmu rodinám. Podotkla, že sú za výhody, ktoré sú pre rodiny pripravené, lebo najviac sú zacielené na pracujúce rodiny. "Je to veľká a dôležitá skupina spoločnosti, ktorá nebola dlhodobo podporovaná," podotkla hovorkyňa. Na druhej strane je podľa jej slov nešťastím, že táto téma, ale ani mnohé ďalšie, ktoré sa týkajú krajskej samosprávy nie sú dostatočne komunikované, pričom krajské samosprávy sú dlhodobo vyhodnocované ako najflexibilnejšie a najefektívnejšie inštitúcie.



O ďalších krokoch a spoločných postojoch sa podľa Lacovej dohodnú na stretnutí predsedov samosprávnych krajov.



ZMOS vo štvrtok (19. 5.) vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzvalo svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk.