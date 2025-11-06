< sekcia Regióny
Žilinský kraj ocenil 48 pracovníkov zariadení sociálnych služieb
Návrhy na ocenenia podávali riaditelia zariadení sociálnych služieb.
Autor TASR
Bytča 6. novembra (TASR) - Krištáľové srdce si vo štvrtok v historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči prevzalo z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej 48 pracovníkov zariadení sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Návrhy na ocenenia podávali riaditelia zariadení sociálnych služieb. „Ocenených bolo 24 zamestnancov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 11 pracovníkov z neverejných zariadení a 13 zamestnancov obecných zariadení sociálnych služieb,“ priblížila Lacová.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová vyzdvihla u ocenených mimoriadne pracovné nasadenie, obetavosť a ľudský prístup pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb. „Práve vďaka ich nasadeniu môžeme spoločne pracovať na tom, aby bol Žilinský kraj tým najlepším miestom pre život - pre našich seniorov i ľudí odkázaných na pomoc iných,“ poznamenala Jurinová.
Doplnila, že najbližším zámerom kraja je dokončenie výstavby nového zariadenia sociálnych služieb ambulantného typu v Zákamennom, ktoré poskytne ambulantné sociálne služby dennou formou pre 20 prijímateľov. Projekt sa realizuje v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR.
V Žilinskom kraji v súčasnosti pôsobí 81 poskytovateľov sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a služieb krízovej intervencie. „Každoročne ide na poskytovanie sociálnych služieb v kraji vysoká čiastka, aj tento rok je to viac ako 46 miliónov eur. Napriek tomu si uvedomujeme, že súčasný objem poskytovaných sociálnych služieb nepokrýva všetky požiadavky obyvateľov. Zameriavame sa preto najmä na rozvoj ambulantných služieb, pričom pripravujeme projekty pre mladých ľudí v Žiline, Zákamennom a Liptovskom Mikuláši,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.
