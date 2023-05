Žilinský kraj ocenil inovácie roku 2022 aj projekty stredoškolákov

Žilina 31. mája (TASR) – Ocenenie Inovácia Žilinského kraja 2022 získala v kategórii regionálny rozvoj Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne s projektom Digitálna čitáreň Kubo club. V kategórii malé a stredné podniky zvíťazila spoločnosť eSYST s projektom ENEX — efektívna energetika. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ocenil minulý utorok v Žiline aj študentov v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2022.



Víťazom sa stal Filip Mihok zo Strednej odbornej školy (SOŠ) stavebnej v Liptovskom Mikuláši s projektom Lavička Mladých alebo Lavička ako Obraz. Druhé miesto získala Veronika Milučká z Obchodnej akadémie (OA) v Martine za projekt Červona kalina - Slovenčina pre všetkých. Na treťom mieste skončili Marta Petreková, Andrea Kullová a Viktória Šlapková z OA v Čadci za projekt HI — SMILE, s.r.o. — Výroba a predaj inovatívnej zubnej kefky Easy Brush.



ŽSK odovzdáva podľa predsedníčky Eriky Jurinovej ocenenia za inovácie už 15 rokov. "Považujem to za veľmi dôležitý počin, aby ľudia vnímali, že chceme byť inovatívni. Chceme podporovať veci, ktoré posúvajú región do budúcnosti. Medzi ocenenými sú nielen firmy, ale aj študenti. Už teraz ukazujú, že majú potenciál. Väčšina projektov súvisela s digitalizáciou a energetikou. To sú veci, ktoré jednoznačne ťažia našu spoločnosť," povedala.



Riaditeľ inovačného centra Inovia Vlastimil Kocián podotkol, že firmy museli počas krízy hľadať cesty na prežitie. "Mnohé sa výrazným spôsobom posunuli, zlepšovali firemné prostredie a služby. Som veľmi rád, že sa to naštartovalo. Po pandémii je zasa energetický problém a aj dnes sme tu videli viaceré firmy, ktoré riešia fotovoltické systémy či energetické regulácie. Máme čo ponúknuť Slovensku aj Európe," dodal.