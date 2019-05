Žilinský kraj ocenil inovatívne nápady podnikov a študentov

Doplnila, že ŽSK ocenil aj tri študentské projekty, ktoré uspeli v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2019.

Žilina 31. mája (TASR) – Ocenenie Inovácia Žilinského kraja získala na 13. ročníku konferencie Inovačný rozvoj regiónov vo štvrtok (30. 5.) v Žiline spoločnosť M2M Solutions Žilina s projektom WMS-digitalizácia skladových procesov v kategórii malé a stredné podniky. V kategórii regionálny rozvoj získala ocenenie spoločnosť Ekoenergia, o. z., s projektom Bioklimatický park Drienová. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Doplnila, že ŽSK ocenil aj tri študentské projekty, ktoré uspeli v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2019. "Prvé miesto získali študentky Obchodnej akadémie v Čadci Viviána Vaňková, Kristína Koreňová a Laura Střítecká so zámerom Výroba a predaj inovatívnych turistických palíc," uviedla Remencová.



Trinásty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov sa podľa nej niesol v duchu budovania smart regiónu s podporou stále silnejšej IT komunity. "Vieme, že ak chceme náš kraj rozvíjať, musíme byť otvorení novým nápadom, riešeniam. Musíme skúšať a hľadať najlepšiu a možno ešte nevyskúšanú cestu. Máme v kraji veľa nadšených ľudí, firiem, združení, samospráv, ktoré prinášajú atraktívne riešenia z oblasti podnikania, vzdelávania či riešenia pre komunity. Vzájomnou spoluprácou môžeme zmeniť región a pomôcť ľuďom v kraji," povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



Inovačné ocenenia udeľuje ŽSK od roku 2007 v dvoch kategóriách, malé a stredné podniky a regionálny rozvoj. "Nápadov v našom kraji je dosť. Dôkazom toho je 17 inšpiratívnych projektov, ktoré sú predstavené aj v našej publikácii Inovácia Žilinského kraja 2018. Teraz sme ocenili najlepšie nápady z najlepších," dodal podpredseda ŽSK Peter Dobeš, ktorý odovzdal laureátom finančnú odmenu vo výške 1600 eur aj plaketu z číreho krištáľu.



Projekt WMS-digitalizácia skladových procesov zvíťazil v konkurencii siedmich súťažiacich. "Nový systém posúva riadenie skladu do priestoru moderných logistických systémov, virtualizuje sklad a umožňuje vyššiu automatizáciu procesných krokov. Je navrhnutý tak, aby bol použiteľný pre podniky rôznych veľkostí od predajcov ceruziek až po nadnárodné automobilky," vysvetlila Remencová.



Projekt Bioklimatický park Drienová zvíťazil v konkurencii deviatich súťažiacich. "Park vznikol v roku 2014 s cieľom obnovy zdevastovanej poľnohospodárskej krajiny, kde bola takmer nulová biodiverzita, unavená pôda a vyschnutá krajina. Zavádzaním ekosystémových opatrení vracajú pôde život. V parku sa tiež nachádzajú gazdovský dvor, ovocný sad starých odrôd, včelie úle, pustovňa Antona Srholca či praktické školiace stredisko na obnoviteľné zdroje energie," uzavrela hovorkyňa ŽSK.