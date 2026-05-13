Žilinský kraj ocenil najlepšie inovácie v kraji za rok 2025
Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo vrcholom piateho ročníka žilinského Festivalu inovácií.
Autor TASR
Žilina 13. mája (TASR) - Ocenenie Inovácia Žilinského kraja 2025 získala v kategórii regionálna inovácia Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) s projektom Predné brzdové svetlo. V kategórii inovatívna firma alebo startup zvíťazila spoločnosť PerBiotiX s projektom Cielená modulácia mikrobiómu. Výsledky 18. ročníka súťaže organizovanej Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a Inovačným centrom INOVIA vyhlásili v utorok (12. 5.) na záver Festivalu inovácií v Žiline.
Súťažná kategória inovatívna firma alebo startup bola zameraná na podnikateľov a malé firmy prinášajúce nové a originálne riešenia. Kategória regionálna inovácia bola otvorená všetkým subjektom realizujúcim projekty s pozitívnym dosahom na rozvoj regiónu. Do dvoch kategórií sa tento rok prihlásilo spolu 27 projektov. Víťazné projekty získali finančnú odmenu od ŽSK a služby Inovačného centra INOVIA.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo vrcholom piateho ročníka žilinského Festivalu inovácií. Program festivalu bol postavený na siedmich tematických blokoch, ktoré účastníkov previedli od firemnej kultúry až po financovanie inovácií a podobu firmy v roku 2030. Festival sa tento rok prvýkrát stal aj otváracím dňom trojdňového samitu inDays Žilina 2026.
