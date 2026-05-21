Žilinský kraj ocenil najlepšie podnikateľské zámery stredoškolákov
ŽSK organizuje súťaž v spolupráci s inovačným centrom Inovia.
Autor TASR
Žilina 21. mája (TASR) - Študenti Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši a Strednej priemyselnej školy informačných technológií a Gymnázia v Kysuckom Novom Meste zvíťazili v 15. ročníku súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer, ktorej výsledky vyhlásil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v rámci Festivalu študentskej podnikavosti. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
ŽSK organizuje súťaž v spolupráci s inovačným centrom Inovia. „Súťaž vedie mladých ľudí k podnikavosti a spoločenskej zodpovednosti, učí ich, ako rozbehnúť vlastný projekt a dať mu šancu na úspech. Prihlásiť sa môžu jednotlivci alebo tímy. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 18 projektov z oblasti podnikania aj spoločensky prospešných riešení,“ priblížila Lacová.
Počas finálového dňa predstavilo osem finalistov svoje projekty pred viac ako tristo žiakmi a odbornou porotou. „Prezentovali originálne učebné pomôcky, venovali sa téme duševného zdravia, ale aj inovatívnym produktom a službám. Potvrdili, že sa vedia vysporiadať s výzvami, ako je udržateľnosť projektu, jeho marketing či financovanie,“ doplnila Lacová.
Súťažilo sa v dvoch hlavných kategóriách, pričom víťazi získali finančnú odmenu. V kategórii Spoločensky prospešný projekt zvíťazil Matúš Kvasňovský z Kysuckého Nového Mesta s projektom znovupoužiteľného modelu rakety a univerzálneho simulátora pre školy, učiteľov aj záujemcov. Kategóriu Podnikateľský študentský projekt vyhrala trojica Oliver Petrák, Emma Porubänová a Paula Miksová z liptovskomikulášskej Hotelovej akadémie s projektom prinášajúcim funkčné sladkosti s reálnym účinkom a čistým zložením.
