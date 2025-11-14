< sekcia Regióny
Žilinský kraj ocenil stredoškolákov a športových tímov za ich úspechy
Riaditelia všetkých stredných škôl v kraji zaslali v tomto roku 126 nominácií.
Autor TASR
Žilina 14. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ocenil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 42 žiakov stredných škôl a päť športových tímov za ich mimoriadne úspechy v školskom roku 2024/2025. Ocenenia si prevzali v piatok v priestoroch Novej synagógy v Žiline z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Riaditelia všetkých stredných škôl v kraji zaslali v tomto roku 126 nominácií. „Odborná komisia zložená zo zamestnancov odboru školstva a športu ŽSK následne vybrala žiakov, ktorí počas uplynulého školského roka dosiahli mimoriadne výsledky, reprezentovali svoj kraj doma aj v zahraničí, preukázali ľudskosť či prispeli k rozvoju spoločnosti,“ uviedla Lacová.
Ocenenia boli udelené v kategóriách mimoriadne študijné výsledky, šport, umenie a kultúra, čin ľudskosti, duálne vzdelávanie a enviropočin. „Novinkou tohto roka bola kategória excelentný odborník v príprave, ktorá oceňuje žiakov odborných škôl za výnimočné výkony, inovačné nápady a prezentáciu remesiel,“ upresnila Lacová.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová pogratulovala študentom a poďakovanie adresovala aj ich rodičom a pedagógom. „Títo mladí ľudia sú dôkazom, že aj v dnešnom svete plnom výziev vyrastá generácia, ktorá má nielen talent a vedomosti, ale aj charakter. Ich úspechy a ľudskosť nám dávajú nádej, že budúcnosť bude v dobrých rukách. Ďakujem pedagógom, rodičom a všetkým, ktorí ich na tejto ceste sprevádzajú,“ uviedla Jurinová.
