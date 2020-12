Žilinský kraj otvára program stáží pre vysokoškolákov

Žilina 3. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) otvára v nasledujúcom roku program stáží pre študentov domácich i zahraničných vysokých škôl. Na trojmesačnú platenú stáž sa môžu hlásiť do 31. januára 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že stáž by mala odštartovať v marci 2021 a byť v rozsahu 80 hodín mesačne. "V prípade obojstrannej spokojnosti je možné predĺžiť ju o ďalšie tri mesiace. Študenti môžu absolvovať stáž na odboroch Úradu ŽSK v šiestich oblastiach - kultúra, PR, marketing a propagácia kraja, regionálny rozvoj a cestovný ruch, právne záležitosti a verejné obstarávanie, ekonomika a správa majetku a doprava," uviedla Remencová.



ŽSK dáva možnosť stážovať priamo na úrade prvýkrát. "Zámerom je oboznámiť stážistov s fungovaním kraja a ukázať im, aké sú zodpovednosti regiónov za chod štátu. Verím, že si odnesú cenné skúsenosti z manažovania jednotlivých kompetencií a získajú nové zručnosti a vedomosti pre ich ďalšiu pracovnú kariéru," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"Prijatý stážista bude zodpovedať za konkrétnu pridelenú agendu, ktorej riešením môže realizovať svoje kreatívne nápady a návrhy. Odborné stáže sa budú realizovať na základe Dohody o brigádnickej práci študenta s hodinovou sadzbou štyri eurá/brutto. Preferované budú študijné odbory zodpovedajúce vybraným oblastiam, avšak ani ďalšie študijné odbory nie sú prekážkou," doplnila Remencová.



Záujemcovia o stáž môžu zaslať životopis najneskôr do 31. januára 2021 elektronicky na e-mailovú adresu lucia.lasova@zilinskazupa.sk alebo poštou na adresu Mgr. Lucia Lašová, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. "V životopise je nevyhnutné uviesť požadovanú pracovnú oblasť. Vybraných uchádzačov pozvú na ústny pohovor," dodala hovorkyňa ŽSK.