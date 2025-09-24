< sekcia Regióny
Žilinský kraj otvoril Talentcentrum
Poskytne kariérne poradenstvo pre žiakov ZŠ.
Autor TASR
Žilina 24. septembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v stredu slávnostne otvoril v priestoroch Jazykovej školy v Žiline nové Talentcentrum, ktoré bude k dispozícii žiakom základných škôl (ZŠ). Jeho hlavným cieľom je pomôcť deťom zorientovať sa vo svete práce a s podporou moderných metód ich sprevádzať pri voľbe ďalšieho štúdia a budúceho povolania. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
„Talentcentrum je miestom, kde chceme deťom aj rodičom pomôcť objaviť talenty, pomenovať silné stránky a premeniť ich na dobré rozhodnutia o strednej škole a budúcej profesii. Vytvárame zážitkové prostredie s aktuálnymi informáciami o trendoch na trhu práce i o možnostiach štúdia v našom kraji tak, aby sa mladí ľudia rozhodovali s istotou a radosťou,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Talentcentrum sprostredkuje poznatky a informácie súvisiace s kariérou a orientáciou interaktívnym a zážitkovo podporeným spôsobom. Prostredníctvom dotazníkov, simulácií a tímových aktivít bude podporovať sebapoznávanie, prácu s motiváciou a rozhodovanie o ďalšom štúdiu. Žiaci získajú prehľad o perspektívnych povolaniach, dopyte zamestnávateľov a možnostiach vzdelávania na stredných školách v kraji.
„Zo zdrojov ŽSK bolo do úprav priestorov a materiálno-technického vybavenia Talentcentra investovaných 150.000 eur. Nadácia Kia prispela formou grantu vo výške 10.000 eur. Moderné technologické vybavenie umožní pracovať s aktuálnymi dátami a prepojiť zážitkové aktivity so svetom reálnej práce,“ priblížila Lacová.
Talentcentrum je určené pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ z celého ŽSK. „Našou ambíciou je, aby sa Talentcentrum stalo prirodzeným partnerom škôl a rodín. Veríme, že systematická podpora talentu a včasná orientácia prinesú dlhodobé benefity - od vyššej spokojnosti študentov až po lepšiu zamestnanosť a rozvoj talentov v regióne,“ dodala predsedníčka ŽSK.
„Talentcentrum je miestom, kde chceme deťom aj rodičom pomôcť objaviť talenty, pomenovať silné stránky a premeniť ich na dobré rozhodnutia o strednej škole a budúcej profesii. Vytvárame zážitkové prostredie s aktuálnymi informáciami o trendoch na trhu práce i o možnostiach štúdia v našom kraji tak, aby sa mladí ľudia rozhodovali s istotou a radosťou,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Talentcentrum sprostredkuje poznatky a informácie súvisiace s kariérou a orientáciou interaktívnym a zážitkovo podporeným spôsobom. Prostredníctvom dotazníkov, simulácií a tímových aktivít bude podporovať sebapoznávanie, prácu s motiváciou a rozhodovanie o ďalšom štúdiu. Žiaci získajú prehľad o perspektívnych povolaniach, dopyte zamestnávateľov a možnostiach vzdelávania na stredných školách v kraji.
„Zo zdrojov ŽSK bolo do úprav priestorov a materiálno-technického vybavenia Talentcentra investovaných 150.000 eur. Nadácia Kia prispela formou grantu vo výške 10.000 eur. Moderné technologické vybavenie umožní pracovať s aktuálnymi dátami a prepojiť zážitkové aktivity so svetom reálnej práce,“ priblížila Lacová.
Talentcentrum je určené pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ z celého ŽSK. „Našou ambíciou je, aby sa Talentcentrum stalo prirodzeným partnerom škôl a rodín. Veríme, že systematická podpora talentu a včasná orientácia prinesú dlhodobé benefity - od vyššej spokojnosti študentov až po lepšiu zamestnanosť a rozvoj talentov v regióne,“ dodala predsedníčka ŽSK.