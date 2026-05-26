< sekcia Regióny
Žilinský kraj podporí opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mali príslušné subjekty možnosť podávať svoje projekty so žiadosťou o finančný príspevok do konca marca.
Autor TASR
Žilina 26. mája (TASR) - Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválilo poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ako informovala riaditeľka odboru sociálnych služieb Úradu ŽSK Iveta Ďurišová, desiatim subjektom bude vyplatených spolu 20.000 eur.
V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mali príslušné subjekty možnosť podávať svoje projekty so žiadosťou o finančný príspevok do konca marca. Predkladateľmi boli mestá, obce, základné školy a občianske združenia. Projekty boli posudzované tromi členmi komisie sociálnej pomoci a rodiny ŽSK a zástupkyňami odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK.
Na úrad bolo doručených celkovo 11 projektov, z ktorých jeden nesplnil podmienky výzvy a dotknutého VZN. „Podporu získalo desať projektov v celkovej výške 20.000 eur. Zamerané sú najmä na prevenciu sociálnopatologických javov, podporu vhodného využívania voľného času detí a mladých dospelých, komunitné aktivity či predchádzanie krízovým situáciám v rodinách,“ uviedla Ďurišová.
Podľa jej slov sú za každým projektom konkrétne deti, mladí ľudia a rodiny, ktoré potrebujú podporu, bezpečný priestor alebo zmysluplné aktivity. „Aj menšie finančné príspevky vedia v regiónoch priniesť veľký efekt, ak pomáhajú predchádzať problémom skôr, než prerastú do krízových situácií,“ dodala Ďurišová.
V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mali príslušné subjekty možnosť podávať svoje projekty so žiadosťou o finančný príspevok do konca marca. Predkladateľmi boli mestá, obce, základné školy a občianske združenia. Projekty boli posudzované tromi členmi komisie sociálnej pomoci a rodiny ŽSK a zástupkyňami odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK.
Na úrad bolo doručených celkovo 11 projektov, z ktorých jeden nesplnil podmienky výzvy a dotknutého VZN. „Podporu získalo desať projektov v celkovej výške 20.000 eur. Zamerané sú najmä na prevenciu sociálnopatologických javov, podporu vhodného využívania voľného času detí a mladých dospelých, komunitné aktivity či predchádzanie krízovým situáciám v rodinách,“ uviedla Ďurišová.
Podľa jej slov sú za každým projektom konkrétne deti, mladí ľudia a rodiny, ktoré potrebujú podporu, bezpečný priestor alebo zmysluplné aktivity. „Aj menšie finančné príspevky vedia v regiónoch priniesť veľký efekt, ak pomáhajú predchádzať problémom skôr, než prerastú do krízových situácií,“ dodala Ďurišová.