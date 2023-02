Žilinský kraj pripravil čitateľskú súťaž s piatimi knižnicami

Žilina 16. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravil s knižnicami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti čitateľskú súťaž o najlepšie knihy v piatich regiónoch. Verejnosť môže do 28. februára nominovať knihy vydané v roku 2022 a späté s regiónom tematicky alebo prostredníctvom autora textovej či obrazovej časti. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že nominované knihy rozdelia do súťažných kategórií beletria a odborná literatúra. "O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovať bude možné po uzávierke nominácií od 1. marca do 15. apríla 2023. Čitatelia sa s nominovanými knihami môžu oboznámiť prostredníctvom webových stránok knižníc a ŽSK, vystavené budú aj priamo v knižniciach počas celej doby hlasovania. Hlasovať môžu priamo v sídle knižnice, ale aj online prostredníctvom formulára na webovej stránke každej knižnice," uviedla.



Do súťaže Kniha Oravy, Kniha Kysúc, Kniha Liptova, Kniha Turca a Kniha horného Považia sú zapojené Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Turčianska knižnica v Martine a Krajská knižnica v Žiline.



Na vyhodnotení v jednotlivých knižniciach vyžrebujú aj výhercov, ktorí získajú vecné darčeky a bezplatné zápisné v knižnici. "Knihy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach v každom regióne, budú súčasťou putovnej výstavy. Postupne ju predstavia v každej regionálnej knižnici ŽSK," priblížila Lacová.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová pripomenula, že knižnice poskytovali služby aj počas pandémie, keď ostatné inštitúcie museli byť zatvorené. "V roku 2021 ich navštívilo 293.059 ľudí, v roku 2022 to bolo 389.461 ľudí. Najnavštevovanejšou je každoročne Krajská knižnica v Žiline. V roku 2021 zaznamenala 104.608 návštevníkov, v roku 2022 sa ich počet zvýšil na 113.182," dodala.