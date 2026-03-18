Žilinský kraj pripravil už 16. ročník výstavy Veľká noc v ZSS
Autor TASR
Žilina 18. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci s odborom sociálnych vecí pripravili už 16. ročník predajnej výstavy Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb. Návštevníci si môžu vo foyer Úradu ŽSK v Žiline prezrieť a zakúpiť veľkonočné výrobky, ktoré vyrobili klienti zariadení sociálnych služieb. Výstava bude nainštalovaná do 8. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Medzi vystavenými dielami nechýbajú zdobené vajíčka, jarné aranžmány, háčkované dekorácie, zajačiky či tradičné medovníky. Výrobky vznikajú v rámci pracovnej terapie za pomoci odborného personálu, pričom tvorivá činnosť má pre klientov nielen estetický, ale aj terapeutický význam.
„Takéto aktivity majú pre našich klientov obrovský význam. Pomáhajú im rozvíjať zručnosti, prinášajú radosť z tvorby a zároveň im dávajú pocit užitočnosti a uznania. Veľmi si vážim prácu zamestnancov zariadení, ktorí ich v tejto činnosti podporujú. Minulý rok sme vďaka verejnosti prekročili hranicu 4000 eur, keď sa nám podarilo vyzbierať 4270 eur a verím, že tento rok sa nám podarí túto sumu ešte prekonať,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Výťažok z predaja výrobkov bude použitý na nákup materiálu pre ďalšie tvorivé aktivity klientov. Na výstave sa prezentujú klienti zo všetkých 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
