Žilinský kraj pripravuje študijný program pre opatrovateľov a pestúnov

Žilina 10. mája (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce začať vzdelávať opatrovateľov a pestúnov pre svoje sociálne zariadenia. Výučbu plánujú spustiť od školského roka 2022/2023 na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Po podpise memoranda s podpredsedníčkou Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách Máriou Kovaľovou o tom v pondelok informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Doplnila, že okrem prípravy vzdelávania je cieľom memoranda zatraktívniť povolanie doterajšej profesie opatrovateľky pre mladú generáciu. "Dlhodobo vnímame, že ľudí ochotných pracovať v tejto oblasti naozaj nie je veľa. A možno aj takýmto uceleným vzdelaním budeme motivovať mladých, aby si vybrali toto povolanie. Chceme ho nastaviť ako duálne vzdelávanie, aby styk mladého človeka priamo s klientom bol dostatočný už v prípravnej fáze," povedala Jurinová.



Podpredsedníčka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách podotkla, že vzhľadom na demografický vývoj budeme potrebovať stále viac opatrovateliek - odborných pracovníčok. "Potrebujeme zatraktívniť pre mladú generáciu toto povolanie aj pracovné prostredie. Preto naše experimentálne overovanie bude spočívať v tom, že sme chceli dať čo najviac od prvého ročníka okrem teórie aj prax. Je to prvé vzdelávanie svojho druhu v tom, že ideme prejsť na takzvanú integrovanú starostlivosť. To znamená prepojiť ošetrovateľstvo s opatrovateľstvom," vysvetlila Kovaľová.



"Vychádzame z naliehavej potreby. Projekt nebude len o príprave študijného vzdelávacieho experimentálneho programu. Ale ide o to, že ŽSK sa rozhodol investovať do zatraktívnenia povolania. Chceme písať a realizovať projekty, aby sme získavali mladú generáciu. Chceme robiť kampane. Na základe pandemickej situácie, ktorá otvorila dvere zariadení sociálnych služieb, chceme ukázať, že mladí ľudia majú priestor a príležitosť mať prácu, ktorá tu určite bude. To znamená, že o ňu neprídu len preto, že sa zatvorí fabrika," dodala Kovaľová.