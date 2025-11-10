< sekcia Regióny
Žilinský kraj pripravuje výstavbu nájomných bytov v Čadci
Autor TASR
Žilina 10. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravuje výstavbu nájomného bytového domu v areáli Kysuckej nemocnice s poliklinikou (NsP) v Čadci. Financovať ju chce z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), štátnej dotácie Ministerstva dopravy SR a z vlastných prostriedkov z rozpočtu kraja. Krajskí poslanci investičný zámer výstavby bytového domu a technickej vybavenosti aj predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB schválili na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva.
Kysucká NsP v Čadci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, plánuje nájomné byty zaradiť medzi poskytované benefity pre nových zamestnancov pracujúcich v zdravotníctve a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť v regióne. Obdobné benefity poskytujú blízke nemocnice a zdravotnícke zariadenia v Třinci, Frýdku-Místku, Ostrave, Karvinej alebo Havířove.
„Bytový dom bude mať 22 bytov, od jednoizbových až po trojizbové. Mali by to byť byty, ktoré budú slúžiť prioritne pre zdravotníckych pracovníkov. Keďže byty budú v nemocničnom areáli, nemocnica bude mať možnosť pri prijatí nového zamestnanca do práce umožniť mu bývanie a čo najrýchlejšie ho adaptovať do prostredia,“ poznamenala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti chce krajská samospráva využiť úver zo ŠFRB v sume 1.651.070 eur, dotáciu ministerstva dopravy vo výške 828.050 eur a vlastné finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Celkové obstarávacie náklady sú predbežne vyčíslené na približne tri milióny eur, pričom konečná cena vyplynie z verejného obstarávania.
