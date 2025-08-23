< sekcia Regióny
Žilinský kraj pripravuje zriadenie Strednej zdravotníckej školy
Stredná zdravotnícka škola naposledy fungovala v Martine pred dvomi desiatkami rokov.
Autor TASR
Martin 23. augusta (TASR) - Od školského roka 2026/2027 by sa mal začať výchovno-vzdelávací proces na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Jej zriadenie pripravuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), pričom potrebné legislatívne dokumenty vedenie kraja predkladá poslancom na budúcotýždňové rokovanie Zastupiteľstva ŽSK.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej na Slovensku dlhodobo chýba stredný zdravotnícky personál, najmä zdravotné sestry. „Martin je pritom prirodzeným centrom medicínskeho vzdelávania a výskumu. V spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin a Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského chceme preto nadviazať na historickú tradíciu a od 1. septembra 2026 opäť po rokoch otvoriť triedu, ktorá pripraví novú generáciu praktických sestier, sanitárov a v budúcnosti aj ďalších odborníkov,“ uviedla Jurinová.
Turiec je jediným z piatich regiónov ŽSK, kde absentuje stredoškolské vzdelávanie. Stredná zdravotnícka škola naposledy fungovala v Martine pred dvomi desiatkami rokov, keď ju začlenili pod Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského a pretransformovali na vysokoškolskú prípravu sestier.
ŽSK už disponuje rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o zaradení školy do siete zdravotníckych škôl. V prípade súhlasu krajských poslancov by škola ako subjekt mala vzniknúť 1. septembra 2025 s tým, že neskôr sa stane organizačnou zložkou Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha a Obchodnej akadémie v Martine a od školského roka 2026/2027 by sa v nej mohol začať výchovno-vzdelávací proces.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej na Slovensku dlhodobo chýba stredný zdravotnícky personál, najmä zdravotné sestry. „Martin je pritom prirodzeným centrom medicínskeho vzdelávania a výskumu. V spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin a Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského chceme preto nadviazať na historickú tradíciu a od 1. septembra 2026 opäť po rokoch otvoriť triedu, ktorá pripraví novú generáciu praktických sestier, sanitárov a v budúcnosti aj ďalších odborníkov,“ uviedla Jurinová.
Turiec je jediným z piatich regiónov ŽSK, kde absentuje stredoškolské vzdelávanie. Stredná zdravotnícka škola naposledy fungovala v Martine pred dvomi desiatkami rokov, keď ju začlenili pod Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského a pretransformovali na vysokoškolskú prípravu sestier.
ŽSK už disponuje rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o zaradení školy do siete zdravotníckych škôl. V prípade súhlasu krajských poslancov by škola ako subjekt mala vzniknúť 1. septembra 2025 s tým, že neskôr sa stane organizačnou zložkou Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha a Obchodnej akadémie v Martine a od školského roka 2026/2027 by sa v nej mohol začať výchovno-vzdelávací proces.