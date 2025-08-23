Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Regióny

Žilinský kraj pripravuje zriadenie Strednej zdravotníckej školy

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Koršlák

Stredná zdravotnícka škola naposledy fungovala v Martine pred dvomi desiatkami rokov.

Autor TASR
Martin 23. augusta (TASR) - Od školského roka 2026/2027 by sa mal začať výchovno-vzdelávací proces na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Jej zriadenie pripravuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), pričom potrebné legislatívne dokumenty vedenie kraja predkladá poslancom na budúcotýždňové rokovanie Zastupiteľstva ŽSK.

Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej na Slovensku dlhodobo chýba stredný zdravotnícky personál, najmä zdravotné sestry. „Martin je pritom prirodzeným centrom medicínskeho vzdelávania a výskumu. V spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin a Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského chceme preto nadviazať na historickú tradíciu a od 1. septembra 2026 opäť po rokoch otvoriť triedu, ktorá pripraví novú generáciu praktických sestier, sanitárov a v budúcnosti aj ďalších odborníkov,“ uviedla Jurinová.

Turiec je jediným z piatich regiónov ŽSK, kde absentuje stredoškolské vzdelávanie. Stredná zdravotnícka škola naposledy fungovala v Martine pred dvomi desiatkami rokov, keď ju začlenili pod Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského a pretransformovali na vysokoškolskú prípravu sestier.

ŽSK už disponuje rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o zaradení školy do siete zdravotníckych škôl. V prípade súhlasu krajských poslancov by škola ako subjekt mala vzniknúť 1. septembra 2025 s tým, že neskôr sa stane organizačnou zložkou Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha a Obchodnej akadémie v Martine a od školského roka 2026/2027 by sa v nej mohol začať výchovno-vzdelávací proces.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb