Žilinský kraj rozbieha nový model vzdelávania v mikroelektronike
Partnerstvo má priamy dosah na regionálne školstvo, znamená nové príležitosti pre školy, študentov aj firmy a zamestnanosť v regióne.
Autor TASR
Žilina 17. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude jedným z prvých regiónov, kde sa rozbehne nový model vzdelávania v oblasti mikroelektroniky. Zástupcovia ŽSK a Slovenského centra pre polovodiče (SK CHIPS) podpísali v utorok memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vybudovať v kraji silný systém vzdelávania, odborného rastu a prístupu k pracovným príležitostiam v oblasti polovodičov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Partnerstvo má priamy dosah na regionálne školstvo, znamená nové príležitosti pre školy, študentov aj firmy a zamestnanosť v regióne. „Rieši otázku nedostatku odborníkov v oblasti polovodičov a vytvára historickú príležitosť na rozvoj nových odvetví aj v regiónoch mimo hlavných centier. Prepája základné, stredné aj vysoké školy s firmami a akademickým sektorom pre výchovu odborníkov v mikroelektronike,“ priblížila Lacová.
Pre školy spolupráca znamená moderné učebné materiály a pomôcky učiteľov, stáže, interaktívne učenie s technickým vybavením, štipendiá a granty. „Cieľom je, aby talentovaní študenti zostali prepojení na slovenský ekosystém a nerástol odliv mozgov do zahraničia. Pre kraj to bude znamenať uplatnenie pre absolventov technických a prírodovedných odborov, laboratórnych technikov, konštruktérov, operátorov technológií či vývojových pracovníkov. V neposlednom rade prináša možnosť zapojenia miestnych firiem do európskych projektov,“ doplnila Lacová.
Do aktivít projektu plánuje ŽSK zapojiť všetky stredné školy, ktoré majú aktívne elektrotechnické odbory vzdelávania, vrátane SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ako budúceho Centra excelentnosti v sektore Industry 4.0. „Polovodičový priemysel je odvetvím s obrovským prínosom a my chceme žiakom našich stredných škôl umožniť, aby získali špičkové vedomosti priamo od expertov z praxe. Týmto nielen zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania, ale zároveň robíme náš kraj atraktívnejším pre investorov v oblasti špičkových technológií,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Riaditeľ Slovenského čipového kompetenčného centra Michal Mičjan považuje ŽSK za strategického partnera. „Má silné technické školy, priemysel aj motivovaných študentov. Vstupujeme sem s cieľom pomôcť vybudovať moderný systém vzdelávania a otvoriť mladým ľuďom dvere do odvetvia elektroniky, ktoré sa stáva jedným z najdôležitejších v Európe aj vo svete,“ zdôraznil Mičjan.
