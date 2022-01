Žilinský kraj rozdáva informačné letáky s radami pri ochorení COVID-19

Žilina 31. januára (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozposlal do miest a obcí informačné letáky s radami a návodmi, ako postupovať pri ochorení COVID-19. Podľa Martiny Remencovej z kancelárie predsedníčky ŽSK počet pozitívnych prípadov stúpa najvýraznejšie najmä v okresoch Tvrdošín a Námestovo, pridávajú sa Kysuce a Považie.



Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková upozornila, že počet nakazených môže výrazne stúpnuť a nebude možné každého testovať ani dohľadávať kontakty. "Okrem osobnej zodpovednosti bude dôležitá práve včasná a správna domáca liečba. Aby sa zdravotný stav nezhoršil tak, že by si vyžadoval hospitalizáciu. V množstve informácií sa však môže človek stratiť. Preto sme pripravili praktickú pomôcku, ktorá ho usmerní, ako postupovať už pri prvom podozrení či prvých príznakoch," vysvetlila.



Nemocnice v ŽSK majú obsadených 171 lôžok reprofilizovaných lôžok (39 percent) a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 18 pacientov. "Situácia v nemocniciach je zatiaľ pomerne priaznivá a počty hospitalizácií nerastú extrémnym tempom. Nesmieme však situáciu podceniť, keďže sa vývoj mení zo dňa na deň. Buďme, prosím, zodpovední. V prípade podozrenia sa izolujme, využívajme možnosti samotestovania. A kto môže, nech sa dá očkovať. Stále je to jediná cesta, ktorá nás chráni pred vážnym priebehom," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Dodala, že naň bude mať vplyv aj tretia dávka, po ktorú si do dnešného dňa v ŽSK prišlo 168.898 ľudí. "Očkovacie centrá v ŽSK naďalej ponúkajú dostatok voľných termínov na očkovanie pre všetkých záujemcov. Zoznam centier i presný rozpis očkovaní jednotlivými druhmi vakcín je dostupný aj na webovej stránke kraja. Záujemcovia o očkovanie môžu využiť aj služby mobilnej očkovacej jednotky VakciZuzka," uzavrela Remencová.