Žilinský kraj rozšíril podporný program Ľudské zdroje v zdravotníctve
Autor TASR
Žilina 17. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude aj v tomto roku pokračovať s realizáciou podporného programu Ľudské zdroje v zdravotníctve. Krajskí poslanci na pondelkovom rokovaní (16. 2.) odsúhlasili aj jeho rozšírenie o podporu pozície kóder DRG. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Podporný program je zameraný na stabilizáciu zdravotníckeho personálu a motiváciu mladých odborníkov pôsobiť v krajských nemocniciach. „Od jeho spustenia v roku 2018 kraj podporil zdravotnícky personál sumou viac ako 1,55 milióna eur, pričom do programu sa zapojilo 1545 zdravotníckych pracovníkov,“ priblížila Lacová.
Doplnila, že program okrem štipendií pre študentov medicíny a ošetrovateľstva či mentorských príspevkov zavádza aj nový Program pre výkon činností - kóder DRG, ktorý je dôležitý na správne financovanie nemocníc a efektívne riadenie zdravotnej starostlivosti.
„Dlhodobo robíme kroky, aby mali naše nemocnice dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Podpora študentov, zdravotníckych pracovníkov, mentorov, kóderov aj ďalšieho vzdelávania zdravotníkov je investíciou do bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
