Žilinský kraj sa uchádza o grantové financie na prevenciu ochorení

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Podanie projektu i zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja schválili krajskí poslanci.

Autor TASR
Žilina 12. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa bude uchádzať o grantové prostriedky z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s projektom Sieť prevencie neprenosných ochorení v ŽSK. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Podanie projektu i zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja schválili krajskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva.

„Cieľom projektu je zníženie miery odvrátiteľnej úmrtnosti a zníženie miery výskytu neprenosných ochorení, ktorým možno predchádzať. Súčasťou projektu sú aktivity na zvýšenie zdravotnej gramotnosti a iniciatívy, ktoré podporujú zdravé správanie a životný štýl,“ priblížila Lacová.

Výzva v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bola vyhlásená v máji tohto roku, pričom minimálna výška grantu pre jeden projekt je stanovená na 500.000 eur a maximálna výška na 1.039.888 eur. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú samosprávne kraje a časová oprávnenosť realizácie projektu je do 31. decembra 2028.

„Projekt podporuje naše strategické dokumenty a regionálne stratégie, ako je koncepcia rozvoja zdravotníctva ŽSK, propacientsky a rodinne orientované zdravotníctvo či Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+,“ dodala Lacová.
