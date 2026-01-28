Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinský kraj sa zapája do projektu na posilnenie odolnosti voči klímy

Na snímke Erika Jurinová. Foto: TASR

Každý zapojený región získa grant vo výške 210.000 eur, ako aj prístup k metodickým usmerneniam, interaktívnemu partnerskému učeniu, mentorstvu a odbornému poradenstvu.

Autor TASR
Žilina 28. januára (TASR) - Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) sa podarilo uspieť v európskej konkurencii a zaradiť sa medzi regióny, ktoré budú v rámci projektu Pathways2Resilience systematicky budovať svoju strategickú odolnosť voči dopadom zmeny klímy. Ako informoval ŽSK na svojej webovej stránke, do programu sa zapája celkovo 100 miestnych a regionálnych samospráv z celej Európy.

Európske regióny identifikovali ako najvýznamnejšie klimatické riziká ovplyvňujúce infraštruktúru a verejnú bezpečnosť najmä pobrežné a riečne záplavy (43 percent), tepelný stres (36 percent) a suchá (21 percent). „Projekt prinesie konkrétne opatrenia na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom overených prístupov, využívania moderných nástrojov a zdieľania odborných znalostí, ktoré podporia dlhodobé a integrované plánovanie adaptácie na klimatické zmeny,“ priblížil význam projektu ŽSK.

Každý zapojený región získa grant vo výške 210.000 eur, ako aj prístup k metodickým usmerneniam, interaktívnemu partnerskému učeniu, mentorstvu a odbornému poradenstvu. Do 18 mesiacov musia regióny vypracovať stratégiu odolnosti voči zmene klímy, akčný plán a investičný plán.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová považuje za kľúčové klimatické hrozby pre Žilinský kraj najmä extrémne zrážky a sucho. „ŽSK sa dlhodobo snaží zvyšovať svoju odolnosť voči týmto javom a projekt Pathways2Resilience nám pomôže uchopiť túto problematiku systematicky a strategicky,“ poznamenala Jurinová.

Podľa nej je kľúčovým prvkom projektu vzdelávanie - smerom dovnútra inštitúcie, ale aj navonok ku kľúčovým aktérom v území. „Odráža to aj názov nášho regionálneho projektu Chýbajúca kvapka pre odolnosť Žilinského kraja. Vzdelávanie je totiž tou chýbajúcou kvapkou, ktorá má urýchľovať zmenu smerom k odolnému regiónu. Projekt zároveň definuje cestu, ktorá bude základom pre adaptačnú stratégiu kraja,“ dodala Jurinová.
