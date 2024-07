Žilinský kraj sa zapája do vývoja adaptácie budov na zmeny klímy

Žilina 16. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal európske zdroje vo výške 140.000 eur na aktivity celoeurópskeho projektu RETIME. Ten počíta s vývojom riešení pre adaptáciu budov na zmenu klímy s osobitným ohľadom na zraniteľné skupiny v troch európskych lokalitách. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Koordinátorom projektu, do ktorého je zapojených celkom 18 subjektov, je portugalské Centrum pre vývoj a transfer technológií. "RETIME spojí údaje z meteorologických staníc, satelitných snímok a vytvorených sietí senzorov v sledovanej lokalite. Následne bude tento nástroj modelovať dopady rôznych klimatických udalostí na sledovaný objekt a predpovedať možné scenáre vývoja," priblížila Lacová.



Doplnila, že v rámci projektu vzniknú štyri adaptačné riešenia na zníženie rizík v zastavaných oblastiach, a to automatizovaný výstražný IT systém využívajúci senzory, digitálne dvojča budovy umožňujúce modelovať riešenia, digitálny pas pre renováciu budovy a zdroj dát odolnosti, ktoré budú slúžiť na podporu rozhodovania.



ŽSK bude pilotne testovať riešenia v Centre sociálnych služieb Straník na Kultúrnej ulici v Žiline. "Na budove z prvej polovice minulého storočia vyhodnotíme klimatické riziká, budovu komplexne zoskenujeme a pripravíme plán hĺbkovej rekonštrukcie pre zvýšenie jej odolnosti na zmenu klímy," vysvetlila koordinátorka environmentálnych projektov ŽSK Dana Gavalierová.



Doplnila, že na výstupoch bude kraj spolupracovať s odborníkmi zo Žilinskej univerzity a súkromnej spoločnosti z Bytče. "Riešenia, ktoré na tejto budove otestujeme, budú môcť byť následne využívané aj pre ďalšie zariadenia v správe ŽSK a prispejú tak k zlepšeniu ich energetickej účinnosti, prechodu na budovy s nulovými emisiami a zníženiu vplyvu na životné prostredie," dodala Gavalierová.