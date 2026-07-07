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Žilinský kraj schválil koncesnú zmluvu pre výstavbu športovej haly
Športové centrum by malo vzniknúť vo vonkajšom areáli s rozlohou 13.000 štvorcových metrov, pričom pre samotnú športovú halu je vyčlenená plocha približne 2200 štvorcových metrov.
Autor TASR
Žilina 7. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravuje projekt výstavby Športového centra pre mládež a nádejných športovcov. Nové centrum by malo vzniknúť v areáli Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline a jeho súčasťou bude aj športová hala. Krajskí poslanci na pondelkovom (6. 7.) rokovaní schválili koncesnú zmluvu na výstavbu športovej haly so žilinskou spoločnosťou BallONE. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Všetky náklady na projektovú prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu športoviska počas trvania koncesie zabezpečí súkromný partner na vlastné náklady a riziko. „Naším cieľom je vytvárať kvalitné podmienky pre športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti a zároveň využívať moderné a efektívne formy financovania verejnej infraštruktúry. Tento projekt prinesie Žilinskému kraju nové kryté multifunkčné športovisko bez priameho zaťaženia krajského rozpočtu počas výstavby a prevádzky,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Predpokladaná lehota realizácie výstavby športoviska je maximálne 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy. „Koncesionár zabezpečí projektovú prípravu, výstavbu, kolaudáciu, prevádzku a údržbu športoviska. Počas celej koncesnej lehoty, ktorá je stanovená na 21 rokov, bude zároveň povinný umožniť bezodplatné využívanie športoviska školám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na účely telesnej a športovej výchovy. Po uplynutí koncesnej lehoty prejde športovisko bezodplatne do vlastníctva ŽSK,“ dodal podpredseda ŽSK Peter Weber.
Športové centrum by malo vzniknúť vo vonkajšom areáli s rozlohou 13.000 štvorcových metrov, pričom pre samotnú športovú halu je vyčlenená plocha približne 2200 štvorcových metrov. Projekt zahŕňa vybudovanie športovej haly s hracou plochou 20 krát 40 metrov, ktorá bude vhodná na všetky vnútorné kolektívne športy, ako je futsal, hádzaná, florbal, volejbal a basketbal.
Všetky náklady na projektovú prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu športoviska počas trvania koncesie zabezpečí súkromný partner na vlastné náklady a riziko. „Naším cieľom je vytvárať kvalitné podmienky pre športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti a zároveň využívať moderné a efektívne formy financovania verejnej infraštruktúry. Tento projekt prinesie Žilinskému kraju nové kryté multifunkčné športovisko bez priameho zaťaženia krajského rozpočtu počas výstavby a prevádzky,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Predpokladaná lehota realizácie výstavby športoviska je maximálne 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy. „Koncesionár zabezpečí projektovú prípravu, výstavbu, kolaudáciu, prevádzku a údržbu športoviska. Počas celej koncesnej lehoty, ktorá je stanovená na 21 rokov, bude zároveň povinný umožniť bezodplatné využívanie športoviska školám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na účely telesnej a športovej výchovy. Po uplynutí koncesnej lehoty prejde športovisko bezodplatne do vlastníctva ŽSK,“ dodal podpredseda ŽSK Peter Weber.
Športové centrum by malo vzniknúť vo vonkajšom areáli s rozlohou 13.000 štvorcových metrov, pričom pre samotnú športovú halu je vyčlenená plocha približne 2200 štvorcových metrov. Projekt zahŕňa vybudovanie športovej haly s hracou plochou 20 krát 40 metrov, ktorá bude vhodná na všetky vnútorné kolektívne športy, ako je futsal, hádzaná, florbal, volejbal a basketbal.