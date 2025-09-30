< sekcia Regióny
Žilinský kraj schválil spolufinancovanie eurofondových projektov
Celková hodnota eurofondových projektov presahuje 12,5 milióna eur.
Autor TASR
Žilina 30. septembra (TASR) - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na pondelkovom (29. 9.) rokovaní odsúhlasili spolufinancovanie piatich projektov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 vo výške 299.285 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Celková hodnota eurofondových projektov presahuje 12,5 milióna eur. „Sú medzi nimi dva kľúčové úseky Vážskej cyklodopravnej trasy, a to Lipovec - Krpeľany s dĺžkou 14,8 kilometra a úsek Hričovská priehrada - Divinka s dĺžkou 780 metrov. Obe stavby zlepšia bezpečnosť cyklistov a prepoja dôležité úseky regionálnej cyklistickej infraštruktúry,“ priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Krajská samospráva využije eurofondy aj na investície do zlepšovania kvality sociálnych služieb a do opatrení na adaptáciu na klimatickú zmenu. „V Centre sociálnych služieb Horný Turiec vznikne zelená strecha a v Centre sociálnych služieb Letokruhy vybudujeme nové vodozádržné opatrenia. Schválené bolo aj spolufinancovanie projektu obnovy pamiatkového objektu a areálu Hrádockého arboréta,“ doplnila Jurinová.
V rámci Programu Interreg Slovensko-Česko 2021 - 2027 poslanci schválili spolufinancovanie projektu Kořeny poznání - společně k udržitelnému kulturnímu dědictví pro všechny. Projekt v spolupráci s vedúcim partnerom Arcibiskupstvo Kroměříž prinesie obnovu hlavných chodníkov a mobiliáru v arboréte Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku a sériu odborných workshopov zameraných na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.
Celková hodnota eurofondových projektov presahuje 12,5 milióna eur. „Sú medzi nimi dva kľúčové úseky Vážskej cyklodopravnej trasy, a to Lipovec - Krpeľany s dĺžkou 14,8 kilometra a úsek Hričovská priehrada - Divinka s dĺžkou 780 metrov. Obe stavby zlepšia bezpečnosť cyklistov a prepoja dôležité úseky regionálnej cyklistickej infraštruktúry,“ priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Krajská samospráva využije eurofondy aj na investície do zlepšovania kvality sociálnych služieb a do opatrení na adaptáciu na klimatickú zmenu. „V Centre sociálnych služieb Horný Turiec vznikne zelená strecha a v Centre sociálnych služieb Letokruhy vybudujeme nové vodozádržné opatrenia. Schválené bolo aj spolufinancovanie projektu obnovy pamiatkového objektu a areálu Hrádockého arboréta,“ doplnila Jurinová.
V rámci Programu Interreg Slovensko-Česko 2021 - 2027 poslanci schválili spolufinancovanie projektu Kořeny poznání - společně k udržitelnému kulturnímu dědictví pro všechny. Projekt v spolupráci s vedúcim partnerom Arcibiskupstvo Kroměříž prinesie obnovu hlavných chodníkov a mobiliáru v arboréte Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku a sériu odborných workshopov zameraných na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.