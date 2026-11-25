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Žilinský kraj spúšťa projekt na prevenciu neprenosných ochorení
Projekt sa zameria na štyri kľúčové oblasti prevencie - prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, prevenciu onkologických ochorení, starostlivosť o duševné zdravie a základy poskytovania prvej pomoci.
Autor TASR
Žilina 25. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spúšťa nový dvojročný projekt s názvom Sieť prevencie neprenosných ochorení, ktorého cieľom je zvýšiť zdravotnú gramotnosť obyvateľov a predchádzať vzniku najčastejších civilizačných ochorení. Projekt reaguje na rastúci výskyt chronických ochorení, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov a predstavujú čoraz väčšiu záťaž pre zdravotnícky systém. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
„Odborne vyškolené zdravotné sestry budú v rámci terénnych výjazdov prinášať informácie o prevencii priamo medzi obyvateľov, predovšetkým do obcí s horšou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie učiteľov materských, základných a stredných škôl v novozriadených centrách prevencie,“ priblížila Lacová.
Projekt sa zameria na štyri kľúčové oblasti prevencie - prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, prevenciu onkologických ochorení, starostlivosť o duševné zdravie a základy poskytovania prvej pomoci. „Prevencia má najväčší význam vtedy, keď sa dostane k ľuďom včas. Nestačí len upozorňovať na riziká, potrebujeme obyvateľom zrozumiteľne vysvetľovať, čo môžu pre svoje zdravie urobiť sami. Práve osobný kontakt so zdravotnou sestrou vytvára priestor na otázky, praktické rady a lepšie pochopenie významu prevencie. Naším cieľom je, aby sa starostlivosť o vlastné zdravie stala prirodzenou súčasťou každodenného života,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V novozriadených centrách prevencie budú sestry prevencie školiť učiteľov materských, základných a stredných škôl v štyroch prioritných oblastiach. Pedagógovia následne využijú získané vedomosti pri vzdelávaní detí a mladých ľudí.
„Chceme, aby mali ľudia v našom kraji čo najviac zdravých rokov života. A vieme, že mnohým vážnym ochoreniam sa dá predchádzať, ak poznáme riziká a vieme, ako sa starať o svoje zdravie. Preto chceme prevenciu priblížiť aj ľuďom v menších obciach, ktorí majú zdravotnú starostlivosť menej dostupnú. Zároveň považujeme za veľmi dôležité budovať zdravé návyky už od detstva. Ak dokážeme prostredníctvom učiteľov dostať tieto poznatky aj k deťom a mladým ľuďom, investujeme do zdravšej budúcnosti celého nášho kraja,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
„Odborne vyškolené zdravotné sestry budú v rámci terénnych výjazdov prinášať informácie o prevencii priamo medzi obyvateľov, predovšetkým do obcí s horšou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie učiteľov materských, základných a stredných škôl v novozriadených centrách prevencie,“ priblížila Lacová.
Projekt sa zameria na štyri kľúčové oblasti prevencie - prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, prevenciu onkologických ochorení, starostlivosť o duševné zdravie a základy poskytovania prvej pomoci. „Prevencia má najväčší význam vtedy, keď sa dostane k ľuďom včas. Nestačí len upozorňovať na riziká, potrebujeme obyvateľom zrozumiteľne vysvetľovať, čo môžu pre svoje zdravie urobiť sami. Práve osobný kontakt so zdravotnou sestrou vytvára priestor na otázky, praktické rady a lepšie pochopenie významu prevencie. Naším cieľom je, aby sa starostlivosť o vlastné zdravie stala prirodzenou súčasťou každodenného života,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V novozriadených centrách prevencie budú sestry prevencie školiť učiteľov materských, základných a stredných škôl v štyroch prioritných oblastiach. Pedagógovia následne využijú získané vedomosti pri vzdelávaní detí a mladých ľudí.
„Chceme, aby mali ľudia v našom kraji čo najviac zdravých rokov života. A vieme, že mnohým vážnym ochoreniam sa dá predchádzať, ak poznáme riziká a vieme, ako sa starať o svoje zdravie. Preto chceme prevenciu priblížiť aj ľuďom v menších obciach, ktorí majú zdravotnú starostlivosť menej dostupnú. Zároveň považujeme za veľmi dôležité budovať zdravé návyky už od detstva. Ak dokážeme prostredníctvom učiteľov dostať tieto poznatky aj k deťom a mladým ľuďom, investujeme do zdravšej budúcnosti celého nášho kraja,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.