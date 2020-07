Žilinský kraj spúšťa projekt na zavádzanie smart riešení v regiónoch

Žilina 14. júla (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozbieha projekt na zavedenie princípov smart riešení v regiónoch takmer za 2,5 milióna eur. Projekt je hradený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Hlavným cieľom je podľa Remencovej zvýšenie kvality poskytovaných služieb. "A to pri dosiahnutí maximálnej efektívnosti samosprávneho kraja s využitím predovšetkým smart princípov – technologických, procesných a sociálnych inovácií," priblížila hovorkyňa. Predchádzať tomu podľa nej budú analýzy súčasného stavu verejnej správy, príprava vstupov do reformných politík a hodnotenie legislatívnych zmien na činnosť a kľúčové kompetencie kraja.



"Našou víziou je efektívne riadenie kraja, ktoré prinesie kvalitnejšie služby pre obyvateľov a napĺňanie potrieb podnikateľov. Výsledkom má byť fungujúci región, v ktorom bude život jednoduchší a lepší, čím sa stane atraktívnejším nielen pre domácich, ale aj pre investorov, zahraničných partnerov či návštevníkov regiónu," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Kraj v súčasnosti pracuje na aktualizácii svojich strategických dokumentov. Rozbieha tiež aktivity zamerané na procesnú a organizačnú optimalizáciu či školiace aktivity pre zamestnancov. "Do projektu zapojíme všetkých zamestnancov úradu, ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem toho sa pri realizácii bude uplatňovať princíp partnerstva v rámci regiónu so zapojením obyvateľstva, územných sídiel, podnikateľských subjektov, akademickej a vedeckej obce. Tiež platforiem združujúcich občanov," dodal projektový manažér Róbert Závacký.



Za účelom realizácie inovačných a reformných opatrení vytvorí ŽSK sedem nových pracovných miest. Súčasťou projektu bude zavedenie systému riadenia kvality ŽSK, odborné vzdelávanie zamestnancov a rozširovanie ich "soft skills".



Implementácia projektu sa začala v máji a ukončená by mala byť v októbri 2022.