Žilinský kraj spustil dotačnú výzvu, alokovaných je v nej 399.000 eur

Žilina 1. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil výzvu na predkladanie žiadostí z dotačného programu Regionálne dotácie. Celková alokovaná suma predstavuje 399.000 eur a oprávnení žiadatelia majú možnosť podávať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému do 28. februára.



Pôvodne krajský rozpočet počítal na tento účel so sumou 324.900 eur, po schválení pozmeňovacieho návrhu alokovaná suma stúpla tak, aby každý krajský poslanec mohol v tomto roku prerozdeliť v rámci výzvy 7000 eur. Oproti vlaňajšku došlo aj k zmene maximálnej výšky dotácie na jednu žiadosť, ktorá bude po novom 15.000 eur. Minimálna výška dotácie zostala na úrovni 900 eur.



Dotáciu majú možnosť získať obce, neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie, ale aj fyzické osoby - podnikatelia so sídlom na území kraja. Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 percent z výšky poskytnutej dotácie.