Žilinský kraj spustil elektronickú evidenciu nehnuteľného majetku

Žilina 6. augusta (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil prvú časť komplexnej elektronickej evidencie nehnuteľného majetku. Detailná pasportizácia 850 budov a viac ako 3000 pozemkov v správe ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa začala v októbri 2020 a trvala desať mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová.



Doplnila, že ŽSK využíva systém elektronickej evidencie správy a údržby majetku Xmatik, ktorý vysúťažila na obdobie desať rokov v sume 450.000 eur s DPH. "Sme prvým samosprávnym krajom, ktorý sa podujal na centralizáciu údajov v takomto rozsahu. Podarilo sa nám to v rekordne krátkom čase vďaka enormnému úsiliu zamestnancov ŽSK a jeho inštitúcií," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"Kontrola sa uskutočňuje v troch krokoch. ŽSK doteraz preveril evidenciu v účtovníctve a katastri nehnuteľností. Kontrolu dostupnej dokumentácie a fyzickú obhliadku vykonávajú priamo na mieste zamestnanci ŽSK. Vďaka dôslednému postupu skorigoval samosprávny kraj mnohé dáta, zhromaždil dokumentáciu a identifikoval stavebno-technický stav všetkých budov vo svojej správe," vysvetlila Lašová.



V systéme Xmatik je každému objektu priradená karta, do ktorej sa zapisuje viac než 80 rôznych parametrov. „Výnimočnosť systému spočíva v tom, že nám umožňuje vidieť zmeny v reálnom čase. Ak oprávnená osoba vpíše do systému údaj o havárii na objekte v Tvrdošíne, v Žiline o tom okamžite budeme vedieť a môžeme začať situáciu riešiť," vysvetlil špecialista odboru správy majetku a investícií Úradu ŽSK Tomáš Nemec.



"Centralizovaná evidencia prinesie okamžite dostupné a aktuálne informácie, ktoré zvýšia súčinnosť medzi úradom a jeho organizáciami. Zrýchlia procesy pri údržbe, navrhovaných rekonštrukciách, zapájaní sa do projektových výziev či odhaľovaní nevyužívaného a nepotrebného majetku. Xmatik je už dnes súčasťou projektu 'Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj', ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa," dodala hovorkyňa ŽSK.